Arnavutköy'de hafif ticari araç motosikletli jandarmaya çarptı: 1 yaralı - Son Dakika

ARNAVUTKÖY'de sürücüsünün ters yola girmeye çalıştığı hafif ticari araç, hemen solunda seyir halindeki motosikletli Jandarma ekibine çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen motosikletin altında kalan Jandarma personeli, ayağından yaralandı.

Kaza, saat 13.00'da Arnavutköy Kazım Karabekir Caddesi'nde meydana geldi. Kazım Karabekir Caddesinde seyir halinde olan ve sürücüsünün ters yönde dönüş yapmaya çalıştığı 34 CJN 328 plakalı hafif ticari araç, hemen solunda seyreden motosikletli Jandarma ekibine çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Jandarma ekibinden bir kişi, motosikletin altında kaldı. Çevredeki vatandaşların yardıma koştuğu Jandarma personeli ayağından yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. O sırada kaza yerinden geçen belediyeye bağlı sağlık ekiplerinin ilk müdahaleyi yaparak bacağını sardığı Jandarma personeli, gelen ambulansla Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma personelinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

- İstanbul