Arnavutköy'de hafif ticari araç motosikletli jandarmaya çarptı: 1 yaralı - Son Dakika

Arnavutköy'de hafif ticari araç motosikletli jandarmaya çarptı: 1 yaralı
10.12.2020 16:26
ARNAVUTKÖY'de sürücüsünün ters yola girmeye çalıştığı hafif ticari araç, hemen solunda seyir halindeki motosikletli Jandarma ekibine çarptı.
ARNAVUTKÖY'de sürücüsünün ters yola girmeye çalıştığı hafif ticari araç, hemen solunda seyir halindeki motosikletli Jandarma
ekibine çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen motosikletin altında kalan Jandarma personeli, ayağından yaralandı.
Kaza, saat 13.00'da Arnavutköy Kazım Karabekir Caddesi'nde meydana geldi. Kazım Karabekir Caddesinde seyir halinde olan ve sürücüsünün ters yönde dönüş yapmaya çalıştığı 34 CJN 328 plakalı hafif ticari araç, hemen solunda seyreden motosikletli Jandarma ekibine çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Jandarma ekibinden bir kişi, motosikletin altında kaldı. Çevredeki vatandaşların yardıma koştuğu Jandarma personeli ayağından yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. O sırada kaza yerinden geçen belediyeye bağlı sağlık ekiplerinin ilk müdahaleyi yaparak bacağını sardığı Jandarma personeli, gelen ambulansla Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma personelinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
- İstanbul
Son Dakika Döviz hesapları 231 milyar doları aşarak rekor kırdı Buket Aydın, sevgilisi Emir Sarıgül'ü Nuri Ensari ile aldattığı iddiasına ateş püskürdü Bakü'deki zafer kutlamalarına damga vuran an! Sunucunun Türk SİHA anonsu Azerileri coşturdu 53. kez başkasının yerine ehliyet sınavına girerken yakalandı Yaşlı adamın başını taşla ezerek öldürdü! "Taciz ettiği için yaptım" dedi Taslak metnin güncellenmiş hali ortaya çıktı: AB, Türkiye'ye yaptırımları mart ayına öteleyecek 'Akraba ziyaretleri' Samsun'u zirveye taşıdı: Hastane doluluk oranında ilk sırada Koronavirüsü atlatıp intihara kalkıştı, giriş kapısının üzerindeki tahta hayatta tuttu