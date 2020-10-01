Arnavutköy'de hafriyat kamyonları denetlendi - Son Dakika

Arnavutköy'de hafriyat kamyonlarına yönelik denetimlerde, 34 araç ve sürücüsüne 21 bin 854 TL para cezası uygulandı.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliğince, 10.00 ile 12.00 saatleri arasında Arnavutköy-Kemerburgaz yolu Bolluca mevkisinde hafriyat kamyonlarına yönelik denetim yapıldı.

Toplam 77 hafriyat kamyonunun kontrol edildiği denetimlerde, 34 araç ve sürücüsüne 21 bin 854 TL para cezası uygulandı, 8 araç trafikten men edildi.