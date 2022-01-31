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Arnavutköy'de kamyonet devrildi - Son Dakika

Arnavutköy'de kamyonet devrildi

31.01.2022 15:31
Arnavutköy'de kamyonet devrildi

ARNAVUTKÖY'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet yola devrildi.

ARNAVUTKÖY'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet yola devrildi. Şoför, kazayı yara almadan atlatırken bir süre trafik yoğunluğu oluştu.

Kaza öğle saatlerinde Arnavutköy İsmet İnönü Caddesinde meydana geldi. Market malzemeleri yüklü 34 FH 7221 plakalı kamyonet, şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle, devrildi. Kazayı yara almadan atlatan şoför, kendi imkanlarıyla kamyonetten çıktı.  Kaza nedeniyle Arnavutköy - Boğazköy yolunda bir süre yoğunluk oluştu. Kamyonetin kaldırılmasıyla yol normal seyrine döndü.


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Kamyonet, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Arnavutköy'de kamyonet devrildi - Son Dakika


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