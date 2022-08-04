Kırmızı ışıkta geçen İETT aracı zincirleme kazaya neden oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Kırmızı ışıkta geçen İETT aracı zincirleme kazaya neden oldu

04.08.2022 22:12
Kırmızı ışıkta geçen İETT aracı zincirleme kazaya neden oldu

Arnavutköy'de kırmızı ışıktan geçtiği iddia edilen İETT otobüsünün otomobil ve hafif ticari araca çarpması sonucu zincirleme kaza meydana geldi.

Arnavutköy'de kırmızı ışıktan geçtiği iddia edilen İETT otobüsünün otomobil ve hafif ticari araca çarpması sonucu zincirleme kaza meydana geldi. Kazada otomobil içinde bulunan yabancı uyruklu 7 aylık hamile bir kadın yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Arnavutköy Eski Edirne Asfaltı Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, kırmızı ışıkta geçen İETT otobüsü Sultangazi istikametine doğru ilerleyen otomobil ve bir hafif ticari araca çarptı. Yaşanan zincirleme kazada yabancı uyruklu Hasna Ali Saleh isimli 7 aylık hamile kadın otomobil içinde sıkışarak yardım bekledi. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri yol üzerinde önlem alarak trafiğin akışını sağlarken, itfaiye ve sağlık ekipleri ise yaralı kadını sıkıştığı yerden kurtarmak için çalışma başlattı. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hamile kadın itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkartılarak ambulansa alınıp hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle yol üzerinde oluşan trafik ise araçların kaldırılmasıyla birlikte normale döndü. Ekipler kazayla ilgili çalışma başlattı.

"İETT şoförüne isyan etti"

Kazaya karışan bir aracın sürücüsü İETT şoförüne isyan etti. Araç sürücüsü Mehmet Aydın, "Ben ve önümdeki araç şeridinde ilerliyordu. İETT otobüsü çok hızlı geldi ve kırmızıda geçti. Bana çarptı benim aracım olduğu yerde döndü. Yaralılar vardı bir hamile bayan araçta sıkıştı. İtfaiye ve ambulansı aradık yaralı kadın hastaneye götürüldü" dedi. - İSTANBUL

YORUMLAR
500
ARNAVUTKÖY'DE İETT OTOBÜSÜ 2 ARACA ÇARPTI, HAMİLE KADIN YARALANDI ARNAVUTKÖY'DE İETT OTOBÜSÜ 2 ARACA ÇARPTI, HAMİLE KADIN YARALANDI Pendik'te İETT otobüsünün yolcu minibüsüne çarpma anı araç kamerasına yansıdı Pendik'te İETT otobüsünün yolcu minibüsüne çarpma anı araç kamerasına yansıdı
Kaynak: İHA

Tragger, İETT, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kırmızı ışıkta geçen İETT aracı zincirleme kazaya neden oldu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
21:54 Fenerbahçe, Slovacko'yu 3-0 mağlup etti!
20:43 Melih Gökçek'ten 50 ay sonra geri alınabilmişti! ABB, zırhlı cipi 3 milyon 650 bin TL'ye sattı
20:25 Turizm sektörü ara eleman sıkıntısıyla boğuşuyor! 15 bin lira maaşla çalışacak personel bulunmuyor
20:23 Fenerbahçe maçının en çok konuşulan anı oldu! Tribünleri gören Jorge Jesus çok etkilendi
19:51 İYİ Parti lideri Akşener'den ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy'a çağrı: Samimiyseniz mülakat sistemini de kaldırın
19:51 Ordu sahiline vuran Rus yapımı mayın tetikleyicisi vatandaşlar tarafından bulundu! İmha çalışmaları sürüyor
19:44 Eski Almanya Başbakanı Schröder'den Türkiye'ye övgü dolu sözler: Arabuluculuk girişimini iyi buldum
19:37 Sevilla, sosyal medya paylaşımıyla sarı-kırmızılı taraftarı sinirlendirdi: Teşekkürler, Galatasaray
19:03 KPSS ile personel alım sürecini İletişim Başkanı Fahrettin Altun açıkladı: Yeni takvime göre güncellenecek
18:48 Galatasaray'ın transfer listesinde bulunan Daniele Rugani, Türkiye'ye gelmek istemiyor!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.08.2022 22:12:53. #1.13#
SON DAKİKA: Kırmızı ışıkta geçen İETT aracı zincirleme kazaya neden oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement