ARNAVUTKÖY'DE ÖĞRENCİ YURDUNDA YANGIN, 3'Ü ÖĞRENCİ 4 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ - Son Dakika
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ARNAVUTKÖY'DE ÖĞRENCİ YURDUNDA YANGIN, 3'Ü ÖĞRENCİ 4 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ

21.09.2022 19:38

ARNAVUTKÖY'de, erkek öğrenci yurdunun yatakhanesinde çıkan yangın paniğe neden oldu.

ARNAVUTKÖY'de, erkek öğrenci yurdunun yatakhanesinde çıkan yangın paniğe neden oldu. 3'ü öğrenci olmak üzere 4 kişi çıkan yangında dumandan etkilenerek ambulansla hastaneye götürüldü. Panikle kendilerini dışarı atan ve dumandan etkilenen öğrencilerin o anları cep telefonu kameralarıyla görüntülendi. Dumandan etkilenen öğrencilerin yardımına çevredeki esnaf koşarken, yangın itfaiyenin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Yangın, saat 18.15 sıralarında, Merkez Mahallesi Adaş Sokak'taki erkek öğrenci yurdunda çıktı. İddiaya göre, yurdun yatakhane katındaki bir odada prize takılı unutulan şarj adaptöründe meydana gelen patlama sonrası yangın çıktı. Kısa sürede odadaki malzemeleri tutuşturan yangın nedeniyle yurdun tüm katları dumanla doldu. Panikle dışarı kaçmaya çalışan öğrencilerden bazıları dumandan etkilendi. Dumandan etkilenen öğrencilerin yardımına çevredeki esnaf koşarken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri olay yeri ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın kısa sürede söndürüldü. Yangın esnasında yurtta bulunan 3'ü öğrenci 4 kişi dumandan etkilendi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan 4 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Panikle kendilerini dışarı atan ve dumandan etkilenen öğrencilerin o anları cep telefonu kameralarıyla görüntülendi.

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Kaynak: DHA

İtfaiye, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: ARNAVUTKÖY'DE ÖĞRENCİ YURDUNDA YANGIN, 3'Ü ÖĞRENCİ 4 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ - Son Dakika
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