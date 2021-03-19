Arnavutköy'de otomobil çevik kuvvet polislerini taşıyan minibüse çarptı - Son Dakika

Arnavutköy'de otomobil çevik kuvvet polislerini taşıyan minibüse çarptı

19.03.2021 17:02
Arnavutköy'de otomobil çevik kuvvet polislerini taşıyan minibüse çarptı, System.String[]

ARNAVUTKÖY'de, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobil, trafik ışıklarında bekleyen çevik kuvvet polislerini taşıyan minibüse arkadan çarptı.

ARNAVUTKÖY'de, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobil, trafik ışıklarında bekleyen çevik kuvvet polislerini taşıyan minibüse arkadan çarptı. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü hastaneye kaldırıldı. 9 polis de tedbir amaçlı hastaneye götürüldü.

Kaza, saat 15.30'da Arnavutköy Eski Edirne Caddesi'nde meydana geldi. Celil Konukçu'nun kullandığı 34 GC 1998 plakalı otomobil yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak, kırmızı ışıkta bekleyen ve içerisinde çevik kuvvet polislerinin bulunduğu minibüse arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil sürücüsü Celil Konuk hafif yaralandı. Kaza sonrası olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralı otomobil sürücüsü sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Çevik kuvvet polislerinden 6'sı Arnavutköy Devlet Hastanesi, 3'ü de Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne tedbir amaçlı götürüldü. Çevik kuvvet polislerinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza sonrası Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürü Murat Sevgi olay yerine gelerek incelemelerde bulundu ve çevik kuvvet polislerinin sağlık durumları ile yakından ilgilendi. Arnavutköy yönünde trafik yoğunluğu oluştu. Kazaya karışan otomobilin çekici yardımıyla çekilmesiyle trafik akışı normale döndü.


- İstanbul
Arnavutköy'de otomobil çevik kuvvet polislerini taşıyan minibüse çarptı
Arnavutköy'de otomobil çevik kuvvet polislerini taşıyan minibüse çarptı
Arnavutköy'de otomobil çevik kuvvet polislerini taşıyan minibüse çarptı

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Arnavutköy'de otomobil çevik kuvvet polislerini taşıyan minibüse çarptı - Son Dakika


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