Arnavutköy'de Silahlı Saldırı: Bir Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3-sayfa

Arnavutköy'de Silahlı Saldırı: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Arnavutköy\'de Silahlı Saldırı: Bir Kişi Hayatını Kaybetti
10.01.2026 13:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Arnavutköy'de cami avlusunda silahlı saldırıya uğrayan Reşit Timuçin hastanede yaşamını yitirdi.

İstanbul Arnavutköy'de önceki gün meydana gelen olayda cami avlusunda uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralanan şahıs, tedavi gördüğü hastanede dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti.

Cenazesi Adli Tıp Kurumuna götürülen Reşit Timuçin'in işlemlerinin tamamlanmasının ardından cenazesi aile yakınları tarafından teslim alındı.

Olay, önceki gün akşam saatlerinde Arnavutköy Adnan Menderes Mahallesi'nde yer alan Adnan Menderes Camisi'nin avlusunda meydana gelmiş, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, cami avlusunda yürüyen Reşit Timuçin (60) arkasından yaklaşarak silahla bacaklarına ateş açmıştı. Vücuduna 4 mermi isabet eden Reşit Timuçin yere yığılmış, saldırgan ise olay yerinden kaçmıştı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Reşit Timuçin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştı. Gerçekleşen silahlı saldırı anları ise güvenlik kamerasına yansımıştı.

Hastanede tedavisi devam eden Reşit Timuçin, dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Timuçin'in cenazesi Adli Tıp Kurumuna götürüldü. Buradaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Reşit Timuçin'in cenazesi aile yakınları tarafından teslim alındı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

İstanbul, Güvenlik, 3-sayfa, Cami, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa Arnavutköy'de Silahlı Saldırı: Bir Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye’nin “çay tiryakisi“ şehri belli oldu Karadeniz illerini solda sıfır bıraktı Türkiye'nin "çay tiryakisi" şehri belli oldu! Karadeniz illerini solda sıfır bıraktı
Sokak köpeklerinin ağır yaraladığı Tunahan’ın ailesine, 5 milyon TL manevi tazminat ödenecek Sokak köpeklerinin ağır yaraladığı Tunahan'ın ailesine, 5 milyon TL manevi tazminat ödenecek
Nuriye Dilmaç cinayetinde kan donduran ifade: Babam annemi boğdu, hafriyat alanına gömdük Nuriye Dilmaç cinayetinde kan donduran ifade: Babam annemi boğdu, hafriyat alanına gömdük
Süper Kupa’da süper derbi İşte iki takımın eksikleri Süper Kupa'da süper derbi! İşte iki takımın eksikleri
Trump, İngilizlerin iddiasını doğruladı: Hamaney gidecek bir ülke arıyor Trump, İngilizlerin iddiasını doğruladı: Hamaney gidecek bir ülke arıyor
Dün geceye damga vuran kare Dün geceye damga vuran kare

12:52
Ender Mermerci’nin hayat pahalılığı isyanı: Şoförümün yüzüne bakamıyorum
Ender Mermerci'nin hayat pahalılığı isyanı: Şoförümün yüzüne bakamıyorum
12:46
Guendouzi, Süper Kupa finali için Tedesco’nun yanına gitti
Guendouzi, Süper Kupa finali için Tedesco'nun yanına gitti
12:39
Hastanede pes dedirten görüntü: Videoyu izleyenler bakanlığı etiketledi
Hastanede pes dedirten görüntü: Videoyu izleyenler bakanlığı etiketledi
11:32
Can Yaman bu yüzden gözaltına alınmış İşte üzerinden çıkanlar
Can Yaman bu yüzden gözaltına alınmış! İşte üzerinden çıkanlar
11:22
Ev sahibi illallah etti 20 günde 400 sipariş geldi, trans birey bile gönderdiler
Ev sahibi illallah etti! 20 günde 400 sipariş geldi, trans birey bile gönderdiler
10:23
YPG’den temizlenen Halep’ten son görüntüler
YPG'den temizlenen Halep'ten son görüntüler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.01.2026 13:27:37. #7.11#
SON DAKİKA: Arnavutköy'de Silahlı Saldırı: Bir Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.