Arnavutköy\'de Silahlı Saldırı: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

İstanbul Arnavutköy'de önceki gün meydana gelen olayda cami avlusunda uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralanan şahıs, tedavi gördüğü hastanede dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti.

Cenazesi Adli Tıp Kurumuna götürülen Reşit Timuçin'in işlemlerinin tamamlanmasının ardından cenazesi aile yakınları tarafından teslim alındı.

Olay, önceki gün akşam saatlerinde Arnavutköy Adnan Menderes Mahallesi'nde yer alan Adnan Menderes Camisi'nin avlusunda meydana gelmiş, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, cami avlusunda yürüyen Reşit Timuçin (60) arkasından yaklaşarak silahla bacaklarına ateş açmıştı. Vücuduna 4 mermi isabet eden Reşit Timuçin yere yığılmış, saldırgan ise olay yerinden kaçmıştı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Reşit Timuçin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştı. Gerçekleşen silahlı saldırı anları ise güvenlik kamerasına yansımıştı.

Hastanede tedavisi devam eden Reşit Timuçin, dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Timuçin'in cenazesi Adli Tıp Kurumuna götürüldü. Buradaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Reşit Timuçin'in cenazesi aile yakınları tarafından teslim alındı. - İSTANBUL