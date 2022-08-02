ARNAVUTKÖY'DE "YAN BAKTIN" KAVGASI - Son Dakika
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ARNAVUTKÖY'DE "YAN BAKTIN" KAVGASI

02.08.2022 12:14
ARNAVUTKÖY'DE "YAN BAKTIN" KAVGASI

ARNAVUTKÖY'de sokakta 'yan bakma' nedeniyle başlayan tartışmada onlarca kişi ellerine aldıkları tahta ve sopalarla birbirlerine saldırdı.

ARNAVUTKÖY'de sokakta 'yan bakma' nedeniyle başlayan tartışmada onlarca kişi ellerine aldıkları tahta ve sopalarla birbirlerine saldırdı. Mahalleyi savaş alanına çeviren o anları, çevredekiler cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Atatürk Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde iddiaya göre sokakta yürüyen bir kişiyle, aynı sokakta oturan birkaç kişi, 'neden yan baktın' diyerek tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine sokak bir anda kalabalıklaştı. Taraflar, yol kenarında bulunan sopa ve tahtalarla birbirine saldırdı. Onlarca kişinin karıştığı kavgayı, çevredekiler cep telefonu kamerası ile görüntüledi.

Görüntü dökümü:

-----------------------(Cep telefonu görüntüsü)-Kavga anları-Sokaktaki kalabalık

-Genel görüntüler


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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ARNAVUTKÖY'DE 'YAN BAKTIN' KAVGASI - Son Dakika

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