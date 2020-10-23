Arnavutköy'deki 5 kaçak yapı yıkıldı - Son Dakika

Arnavutköy'de kaçak olduğu tespit edilen 5 yapı yıkıldı.

Arnavutköy Belediyesi zabıta ekipleri, Taşoluk Mahallesi'nde aralarında prefabrik ev, ahır ve küçük bir iş yerinin de bulunduğu 5 kaçak yapının yıkımını gerçekleştirdi.

Ahırının yıkılmasını önlemek isteyen bir vatandaş, iş makinasının çalışmasını engellemek için aracını ahırın önüne çekti. Zabıta ve polis ekipleri, vatandaşı ve ailesini yıkım alanında uzaklaştırdı.

Zabıta ekipleri, ilçedeki iş yerini de içerisindeki malzemeleri boşalttıktan sonra yıktı.