Arnavutköy'deki fabrika yangını sırasında bir uçak dumanların arasında kayboldu - Son Dakika
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Arnavutköy'deki fabrika yangını sırasında bir uçak dumanların arasında kayboldu

17.05.2022 11:02
Arnavutköy'deki fabrika yangını sırasında bir uçak dumanların arasında kayboldu

Arnavutköy'de fabrikada yangın çıktı.

Arnavutköy'de fabrikada yangın çıktı. Bir uçağın fabrikadan yükselen dumanın arasında bir süre gözden kaybolduğu görüldü.

Edinilen bilgiye göre Arnavutköy Haraççı Mahallesi Madalya Sokak'ta bulunan, aydınlatma malzemesi üretilen bir fabrikada saat 07.30 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıkmıştı. Çok sayıda itfaiye ekibi yangını söndürmek için hummalı bir çalışma başlatırken, bu sırada fabrikanın yakınından geçen bir uçağın yoğun dumanın arasında bir süre gözden kaybolduğu görüldü. Kısa süre sonra dumanın içinden çıkan uçak rotasına devam etti. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Haraççı, Yangın, Uçak, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Arnavutköy'deki fabrika yangını sırasında bir uçak dumanların arasında kayboldu - Son Dakika


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