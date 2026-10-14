Alibey Deresi taşınca Arnavutköy'de dolmuş suda mahsur kaldı! Yolcular iş makinesiyle tahliye edildi - Son Dakika
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Alibey Deresi taşınca Arnavutköy'de dolmuş suda mahsur kaldı! Yolcular iş makinesiyle tahliye edildi

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Alibey Deresi taşınca Arnavutköy\'de dolmuş suda mahsur kaldı! Yolcular iş makinesiyle tahliye edildi
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Sağanağın etkili olduğu İstanbul'da Arnavutköy'ün Bolluca Mahallesi'nden geçen Alibey Deresi yatağından taştı. Su basan yolda ilerleyemeyen dolmuştaki yolcular büyük panik yaşadı. Mahsur kalanların bir kısmı iş makinesiyle, bir kısmı ise araç camlarından çıkarılarak kurtarıldı; Millet Bahçesi de sular altında kaldı.

Arnavutköy'de bulunan Alibey Deresi yağmur nedeniyle taşarken, dolmuş yolda mahsur kaldı. Büyük panik yaşayan yolcular, iş makinesi yardımıyla kurtarıldı.

ALİBEY DERESİ TAŞTI, YOL SULAR ALTINDA KALDI

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yaptığı uyarıların ardından megakent İstanbul'da sağanak yağış etkisini göstermeye devam ediyor. Arnavutköy Bolluca Mahallesi'nde bulunan Alibey Deresi yağmur nedeniyle taştı. Derenin taşmasıyla Millet Bahçesi ve yol sular altında kalırken, dolmuş yolda mahsur kaldı.

YOLCULAR CAMDAN ÇIKARILDI

Aracın içerisinde bulunan yolcular ise büyük panik yaşadı. Minibüs içinde mahsur kalan vatandaşların bir kısmı iş makinesi ile bir kısmı da camdan çıkartılarak kurtarıldı.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Alibey Deresi taşınca Arnavutköy'de dolmuş suda mahsur kaldı! Yolcular iş makinesiyle tahliye edildi - Son Dakika
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