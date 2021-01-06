Arnavutluk Başbakanı Rama, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ortak basın toplantısında konuştu: (2) - Son Dakika

Arnavutluk Başbakanı Rama, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ortak basın toplantısında konuştu: (2)

06.01.2021 19:39
Arnavutluk Başbakanı Rama, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ortak basın toplantısında konuştu: (2), System.String[]

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, "(Kovid-19 salgını sürecinde) Türkiye'den gelen sağlık yardımları bizim için çok anlamlı. Bugün bile görüştüğümüz konulardan biri, iki ülke arasındaki yakın iş birliğidir.

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, "(Kovid-19 salgını sürecinde) Türkiye'den gelen sağlık yardımları bizim için çok anlamlı. Bugün bile görüştüğümüz konulardan biri, iki ülke arasındaki yakın iş birliğidir. Özellikle salgınla mücadelede Türkiye'nin Arnavutluk'a yardımı ve yanında olması çok önemli." dedi.

Rama, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile baş başa ve heyetler arası görüşmelerinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Arnavutluk'ta meydana gelen depremlerin ardından Türkiye'nin yeniden inşa sürecine dahil olduğunu ve ülkesiyle dayanışma sergilediğini belirten Rama, "Dost Türkiye ve Erdoğan'ın şahsı tarafından sergilenen bu dayanışma her zaman olmuştur." dedi.

Rama, Kovid-19 salgını sürecinde birçok ülkenin sınırlarını kapatıp içine kapandığını anımsatarak, bu zorlu salgın sürecinde dahi Türkiye'nin Arnavutluk'a verdiği desteği sürdürdüğünü dile getirdi.

Başbakan Rama, "Türkiye'den gelen sağlık yardımları bizim için çok anlamlı. Bugün bile görüştüğümüz konulardan biri, iki ülke arasındaki yakın iş birliğidir. Özellikle, salgınla mücadelede Türkiye'nin Arnavutluk'a yardımı ve yanında olması çok önemli." diye konuştu.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Arnavutluk'ta inşa edilecek deprem konutları projesine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Rama, bu projenin Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un desteğiyle gerçekleştiğinin altını çizdi.

Rama, ziyaret kapsamında, ülkesi ve Türkiye arasında Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin kurulmasına yönelik ortak bildiriye imza atılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, bu bildirinin, daha önce ilan edilen stratejik ortaklığı daha kurumsal seviyeye yükselteceğini kaydetti.

Arnavutluk Başbakanı Rama, "Eminim ki biz bugün çok önemli bir adım attık ve bu girişimlerimiz gerçekleştiği zaman bunun olumlu meyvelerini Arnavutlar ve Türkler hep birlikte doğrudan göreceklerdir." dedi.

(Bitti)

Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Edi Rama, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Arnavutluk Başbakanı Rama, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ortak basın toplantısında konuştu: (2) - Son Dakika


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