Arnavutluk ile Türkiye arasındaki sağlık anlaşması Arnavutluk Meclisinde onaylandı - Son Dakika

Arnavutluk ile Türkiye arasındaki sağlık anlaşması Arnavutluk Meclisinde onaylandı

22.02.2021 18:17

Arnavutluk ve Türkiye hükümetleri arasında sağlık alanında bağış yapılmasına ilişkin anlaşma, Arnavutluk Meclisinde onaylandı.

Arnavutluk ve Türkiye hükümetleri arasında sağlık alanında bağış yapılmasına ilişkin anlaşma, Arnavutluk Meclisinde onaylandı.

Meclisteki tartışmaların ardından yapılan oylamada, Türkiye'nin mali desteği ile inşa edilmekte olan Fier Bölge Hastanesine ilişkin anlaşma 99 "evet", 5 "hayır" ve 4 "çekimser" oy ile meclisten geçti.

Arnavutluk Sağlık ve Sosyal Koruma Bakanı Ogerta Manastirliu, meclis oturumundaki konuşmasında, Fier'deki yeni hastanenin modern bir yapıya sahip olacağını ve ülkedeki yeni hastane inşası için kilometre taşı teşkil edeceğini söyledi.

Hastanenin ayrıca, doktorları "hastane özerkliği" modeliyle çalışmalarına göre değerlendireceğini aktaran Manastirliu, "Fier'deki hastane, kamu hastanesi hizmetinin bir parçası olarak modern bir yapı olacak. Entegre sağlık hizmetinin bir merkezi ile araştırma bilgisi ve yüksek teknoloji müdahalelerinin aktarım merkezi olacak." dedi.

Hastanenin Arnavut ve Türk ortak ekip tarafından yönetileceğini söyleyen Manastirliu, burada 380 sağlık ve destekleyici hizmet personelinin istihdam edileceğini aktardı.

Manastirliu, Fier'de inşa edilen hastanenin Arnavutluk'taki hastanelerin idaresinde ve halka hizmet sunmada yeni bir dönemin ilk adımlarını oluşturacak yeni bir model olacağını sözlerine ekledi.

İktidardaki Sosyalist Parti (PS) Milletvekili Florenc Spaho da hastanenin tüm modern standartlar, koşullar ve ekipmanlarla inşa edildiğine dikkati çekti.

Bu önemli yatırımın zor zamanlarda kendilerini her zaman destekleyen Türk devletinden geldiğini hatırlatan Spaho, şunları söyledi:

"Ülkelerimiz arasında yıllardan beri pekişen bir dostluk ve kardeşlik var. Bunun kanıtı, Türk hükümetinin sürekli ve aynı zamanda uluslararası düzeydeki desteğidir. Türkiye, bizim sadece en iyi, en sadık ve en stratejik müttefiklerimizden değildir, aynı zamanda halklarımız arasında da kültürel ve kardeşçe bir bağ vardır. Türk hükümeti ile Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip) Erdoğan'a ülkemize yaptığı koşulsuz yardımlardan dolayı teşekkür etmek istiyorum."

Fier'deki hastaneyi sağlık alanında çok önemli bir yatırım olarak nitelendiren Spaho, hastanenin nitelikli hizmet sağlayacağını vurguladı.

Anlaşmanın onaylanmasına ilişkin yasa tasarısı, Cumhurbaşkanı İlir Meta'nın da imzalamasının ardından Resmi Gazete'de yayımlanması ile 15 gün içinde yürürlüğe girecek.

Anlaşma neleri içeriyor?

Türkiye Sağlık Bakan Yardımcısı Halil Eldemir ile Arnavutluk'un Ankara Büyükelçisi Kastriot Robo arasında 2 Şubat 2021'de imzalanan anlaşmaya göre Türkiye Arnavutluk'a Fier'de inşa edilmekte olan 150 yataklı bir hastaneyi ve bu hastanede kullanılacak tıbbi ekipman, malzeme ve mobilyayı bağışlamayı taahhüt ediyor.

Anlaşmaya göre, bahsi geçen bağış Arnavutluk sağlık sistemini güçlendirmek ve sağlık altyapısını desteklemek amacıyla Türkiye tarafından verilecek. Bu bağlamda Türkiye, Fier Bölge Hastanesinin geçiş dönemi boyunca Arnavutluk'a sağlık personeli atayacak ve Sağlık Bakanlığı aracılığıyla danışmanlık sağlayacak.

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'nın 6 Ocak'ta Türkiye'ye yaptığı ziyaret sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sözünü verdiği hastanenin şantiyesi, Ocak 2021'de açıldı. İnşaat çalışmaları YDA Group tarafından yürütülüyor.

Arnavutluk ile Türkiye arasındaki sağlık anlaşması Arnavutluk Meclisinde onaylandı
Arnavutluk ile Türkiye arasındaki sağlık anlaşması Arnavutluk Meclisinde onaylandı
Arnavutluk ile Türkiye arasındaki sağlık anlaşması Arnavutluk Meclisinde onaylandı
Arnavutluk ile Türkiye arasındaki sağlık anlaşması Arnavutluk Meclisinde onaylandı

Cumhurbaşkanı, Arnavut, Türkiye, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Arnavutluk ile Türkiye arasındaki sağlık anlaşması Arnavutluk Meclisinde onaylandı - Son Dakika


Son Dakika

Sosyal medyada çirkin saldırıya uğrayan Özlem Zengin'e CHP'li Kaftancıoğlu'ndan destek: Saldırı kabul edilemez Fenerbahçe ile beIN Sports arasındaki kavga büyüyor! Mahkemelik oldular ABD Hazine Bakanı Yellen'dan "Bitcoin" uyarısı: Spekülatif ve verimsiz Son Dakika: Türkiye'de 22 Şubat günü koronavirüs nedeniyle 78 kişi vefat etti, 8 bin 104 yeni vaka tespit edildi Okan Buruk'tan Fenerbahçe açıklaması: Teklif aldığım iddiaları doğru değil Tokkal ailesini katleden zanlıya PKK sempatizanı olduğu gerekçesiyle ayrı bir soruşturma açıldı Islam Slimani kariyerindeki tek hatasının Fenerbahçe'ye gitmek olduğunu söyledi "Allah-u ekber" diyen kargayı duyanlar kulaklarına inanamıyor
"Araştırman var mı, yayının var mı?" sorularına Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, belgeyle yanıt verdi         
22:26
HDP'li Dirayet Dilan Taşdemir'in Haziran ayında Erbil'e çıkış kaydı ortaya çıktı HDP'li Dirayet Dilan Taşdemir'in Haziran ayında Erbil'e çıkış kaydı ortaya çıktı         
21:47
3 çocuğunun annesini dambıl ile öldüren cani kocanın ifadesi ortaya çıktı: Uyurken demir çubukla başına vurdum 3 çocuğunun annesini dambıl ile öldüren cani kocanın ifadesi ortaya çıktı: Uyurken demir çubukla başına vurdum         
20:51
Serenay Sarıkaya'nın silikonları, valeyi işsiz bıraktı Serenay Sarıkaya'nın silikonları, valeyi işsiz bıraktı         
20:21
Restoran ve kafeler ne zaman açılacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen sektör yetkilisi Mart ayını işaret etti Restoran ve kafeler ne zaman açılacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen sektör yetkilisi Mart ayını işaret etti         
19:39
Bank of America ve Goldman Sachs, Türkiye'nin büyüme beklentisini revize etti Bank of America ve Goldman Sachs, Türkiye'nin büyüme beklentisini revize etti         
18:57
İspanya sınırında zehirli kül çuvalının içinden mülteci çıktı İspanya sınırında zehirli kül çuvalının içinden mülteci çıktı         
17:27
Ford Otosan, usulsüzlük yapan iki çalışanı hakkında 247,8 milyon TL'lik tazminat davası açtı Ford Otosan, usulsüzlük yapan iki çalışanı hakkında 247,8 milyon TL'lik tazminat davası açtı         
15:27
Zeki Müren tartışmasına dahil olan Bülent Ersoy'dan Alpay'a tepki Zeki Müren tartışmasına dahil olan Bülent Ersoy'dan Alpay'a tepki         
15:14
Tokkal ailesinin katil zanlısı Boğa'nın, PKK'lı teröristlerin mezarlığında fotoğrafı çıktı Tokkal ailesinin katil zanlısı Boğa'nın, PKK'lı teröristlerin mezarlığında fotoğrafı çıktı         
15:02
Bakan Soylu, 'insan' yerine bile koymadı! Özlem Zengin'e edilen çirkin hakarete tepkiler sürüyor Bakan Soylu, 'insan' yerine bile koymadı! Özlem Zengin'e edilen çirkin hakarete tepkiler sürüyor         
14:59
Türk Diyanet Vakıf-Sen'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a imamlar için 3600 ek gösterge çağrısı Türk Diyanet Vakıf-Sen'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a imamlar için 3600 ek gösterge çağrısı         
14:16
Cumhurbaşkanı Erdoğan mart ayını işaret etti, hazırlıklar başladı! İşte normalleşmeye en yakın iller Cumhurbaşkanı Erdoğan mart ayını işaret etti, hazırlıklar başladı! İşte normalleşmeye en yakın iller         
10:14
Öğretmenliği bırakıp tavşan çiftliği kurdu, 3 bin 500 TL'lik sermayesini 350 bin TL yaptı Öğretmenliği bırakıp tavşan çiftliği kurdu, 3 bin 500 TL'lik sermayesini 350 bin TL yaptı         
10:11
700 yıllık kale, dedesinden genç kadına miras kaldı! Fakir fukarayı sevindirecek 700 yıllık kale, dedesinden genç kadına miras kaldı! Fakir fukarayı sevindirecek         
09:41
İbrahim Tatlıses ve 42 yaş küçük sevgilisinden yeni fotoğraf İbrahim Tatlıses ve 42 yaş küçük sevgilisinden yeni fotoğraf         
08:54
Teslim olan terörist her şeyi itiraf etti: ABD ve Rusya, TSK operasyonlarını 30 dakika önceden örgüte haber veriyordu Teslim olan terörist her şeyi itiraf etti: ABD ve Rusya, TSK operasyonlarını 30 dakika önceden örgüte haber veriyordu         
07:57
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2021 22:48:35. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Arnavutluk ile Türkiye arasındaki sağlık anlaşması Arnavutluk Meclisinde onaylandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei