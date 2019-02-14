Arnavutluk Meclisinde Başbakan Rama'ya Boyalı Protesto
2 saat önce
Arnavutluk Meclisinde düzenlenen oturumda ana muhalefetteki Demokratik Parti (PD) Genel Başkan Yardımcısı ve Meclis Başkan Yardımcısı Edi Paloka, Başbakan Edi Rama'ya boya attı.
Arnavutluk
Meclisinde düzenlenen oturumda ana muhalefetteki Demokratik Parti
(PD) Genel Başkan Yardımcısı ve Meclis Başkan Yardımcısı Edi Paloka, Başbakan Edi Rama
'ya boya attı.
Kuzey Makedonya
'nın NATO üyeliğine kabulüne ilişkin protokolün oylanması için düzenlenen oturumda, Paloka'nın Rama'ya boya atması gerginliğe neden oldu. Arnavutluk Meclis Başkanı Gramoz Ruçi, Paloka'nın uzaklaştırılmasından sonra oturuma bir süre ara verdi.
Aranın ardından yeniden başlayan oturumda, Kuzey Makedonya'nın NATO üyeliğine kabulüne ilişkin protokol 130 milletvekilinin oyuyla onaylandı.
Arnavutluk Meclisindeki oturuma Kuzey Makedonya Meclis Başkanı Talat Caferi de katıldı.
Daha önce Yunanistan
ve Slovenya
da Kuzey Makedonya'nın NATO üyeliğine kabulüne ilişkin protokolü onaylamıştı.
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Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 02:22 Kaynak: AA
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