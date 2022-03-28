Arnavutluk'ta Elbasan Kalesi, duvarları içinde "anıtlar mozaiği" oluşturuyor - Son Dakika
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Arnavutluk'ta Elbasan Kalesi, duvarları içinde "anıtlar mozaiği" oluşturuyor

28.03.2022 11:22

Arnavutluk'un orta kesiminde bulunan Elbasan şehrinin tarihi ve kültürel miraslarından biri olan Elbasan Kalesi, duvarları içinde barındırdığı farklı anıt ve tarihi yapıtlarla bir "anıtlar mozaiği" oluşturarak birçok yerli ve yabancı turistin ilgisini çekiyor.

Arnavutluk'un orta kesiminde bulunan Elbasan şehrinin tarihi ve kültürel miraslarından biri olan Elbasan Kalesi, duvarları içinde barındırdığı farklı anıt ve tarihi yapıtlarla bir "anıtlar mozaiği" oluşturarak birçok yerli ve yabancı turistin ilgisini çekiyor.

Birkaç hektarlık alanda inşa edilen Elbasan Kalesi, Arnavutluk topraklarındaki düzlük bölgelerde bulunan en büyük kale olma özelliği taşıyor.

Yaklaşık 2 bin yıllık geçmişe sahip kalenin tarihi, Roma dönemine dayanıyor.

Elbasan şehir merkezinde bulunan kale, kare şeklinde inşa edilirken yıllar boyunca uğradığı hasar nedeniyle Osmanlı döneminde Sultan İkinci Mehmed tarafından yeniden inşa edildi.

Kale başlarda, içine askeri garnizon yerleştirmek amacıyla inşa edilse de daha sonraki dönemlerde kalenin iç kısmı iskan edildi. Günümüzde Elbasan Kalesi duvarlarının içinde halen şehrin önemli semtlerinden biri yer alıyor.

Saat Kulesi, Hünkar Camisi, Meryem Ana Kilisesi ve eski hamam gibi şehrin zengin tarihini gözler önüne seren farklı tarihi ve kültürel yapıtları içinde barındıran kale, kaldırım taşları üzerinden gezip bu yapıları görmek isteyen turistlerin ilgisini çekmeyi başarıyor.

1899'da inşa edilen Saat Kulesi, 30 metrelik yüksekliğe sahip ve şehrin sembol yapıtlarından birini oluşturuyor.

1492'de, Sultan İkinci Bayezid döneminde inşa edilen Hünkar Camisi, Arnavutluk'un en eski camilerinden biri olma özelliği taşıyor.

Meryem Ana Kilisesi ise 1833'de eski bir kilisenin temelleri üzerine inşa edilmiş.

Kale duvarları içinde bulunan ve kültürel anıt statüsü taşıyan bazı eski karakteristik evler de burada oluşan "anıtlar mozaiğini" süslüyor.

Arnavutluk'ta Elbasan Kalesi, duvarları içinde anıtlar mozaiği oluşturuyor
Arnavutluk'ta Elbasan Kalesi, duvarları içinde anıtlar mozaiği oluşturuyor
Arnavutluk'ta Elbasan Kalesi, duvarları içinde anıtlar mozaiği oluşturuyor

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Meryem Ana, Osmanlı, Saat, Roma, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Arnavutluk'ta Elbasan Kalesi, duvarları içinde 'anıtlar mozaiği' oluşturuyor - Son Dakika


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