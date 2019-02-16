Arnavutluk'ta Eylem Yapan Muhalifler Hükümet Binasına Saldırdı
19 dakika önce
Arnavutluk'ta hükümetin istifasını isteyen binlerce kişi, başkent Tiran'da erken seçim talebiyle sokaklara indi.
Arnavutluk
'ta hükümetin istifasını isteyen binlerce kişi, başkent Tiran
'da erken seçim talebiyle sokaklara indi. Demokratik Parti
'nin (PD) liderliğinde düzenlenen eylemde, Başbakan Edi Rama
'nın ofisinin bulunduğu hükümet binasına girmek isteyen bazı göstericiler polisle karşı karşıya geldi.
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Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 05:46
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