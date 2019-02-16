Son Dakika Haberleri: Arnavutluk'ta Eylem Yapan Muhalifler Hükümet Binasına Saldırdı

Arnavutluk'ta Eylem Yapan Muhalifler Hükümet Binasına Saldırdı

19 dakika önce

Arnavutluk'ta hükümetin istifasını isteyen binlerce kişi, başkent Tiran'da erken seçim talebiyle sokaklara indi.

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Arnavutluk'ta hükümetin istifasını isteyen binlerce kişi, başkent Tiran'da erken seçim talebiyle sokaklara indi. Demokratik Parti'nin (PD) liderliğinde düzenlenen eylemde, Başbakan Edi Rama'nın ofisinin bulunduğu hükümet binasına girmek isteyen bazı göstericiler polisle karşı karşıya geldi.
Kaynak: Euronews.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 05:46 

Dünya
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