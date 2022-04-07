Arnavutluk tıbbi kenevirin kullanımını onaylayacak - Son Dakika
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Arnavutluk tıbbi kenevirin kullanımını onaylayacak

07.04.2022 16:42
Arnavutluk tıbbi kenevirin kullanımını onaylayacak

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, kenevirin tıbbi amaçlar için kullanımına onay verileceğini açıkladı.

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, kenevirin tıbbi amaçlar için kullanımına onay verileceğini açıkladı.

Başbakan Rama, "Ulusal Danışmanlık" adlı girişimin sonuçlarına yönelik basın toplantısı düzenledi.

Kenevirin tıbbi kullanımına ilişkin konuşan Rama, "Vatandaşların dediği gibi hareket edeceğiz. Kesinlikle keneviri tıbbi kullanım için onaylayacağız." dedi.

Bu konuda herhangi bir ikilem olmadığını vurgulayan Rama, "Vatandaşlar ne dediyse o olacak, tartışma yok." şeklinde konuştu.

Arnavutluk Hükümeti'nin verilerine göre, "Ulusal Danışmanlık" adlı girişim kapsamında yapılan ankette, vatandaşların yüzde 61'i, Arnavutluk'un tıbbi amaçlı kenevirin devlet kontrolünde üretimi, geliştirilmesi ve ithal edilmesine olumlu yanıt verdi, vatandaşların yüzde 29'u ise buna karşı çıktı.

Ocak-Mart döneminde uygulanan anketlere 563 bin 195 vatandaş katılarak farklı konularda kendi görüşünü ifade etti.

Girişim aracılığıyla ekonomi, dış politika, istihdam, suçlarla mücadele gibi farklı konularda vatandaşlardan görüş alınıyor.

Bu arada, söz konusu girişim kapsamında vatandaşların yüzde 67'si Arnavutluk ve Kuzey Makedonya'nın Avrupa Birliği'ne (AB) üyelik için beraber yürütülen süreçlerin ayrı ayrı devam etmesi yönünde görüş beyan ederken, bunlardan yüzde 19'u, iki ülkenin bu süreci beraber yürütmesi gerektiği kanaatinde olduğunu belirtti.

Ayrıca ankete katılanlardan yüzde 59'u, bazı Batı Balkan ülkelerinin başlattığı "Açık Balkan" girişiminin Arnavutluk'un çıkarına olduğunu düşünürken, yüzde 26'sı buna karşı olduğunu ifade etti.

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Başbakan, Edi Rama, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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