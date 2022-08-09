Arnavutluk'ta küçük bir kızın sürat teknesi altında ölmesi protesto edildi

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da, ülkenin güneyindeki bir plajda 2 Ağustos'ta küçük bir kızın, emniyet mensubu tarafından kullanılan sürat teknesinin altında kalarak hayatını kaybetmesiyle ilgili protesto düzenlendi.

Sivil toplumun çağrısıyla yüzlerce kişi ilk önce başkentteki İçişleri Bakanlığı binası önünde protestoya başladı.

Protestocular, olayla ilgili bazı kurumların yöneticilerinin görevden alınmasını talep etti.

Göstericiler, küçük kızın ölümüne neden olan olaydan sorumlu tuttuğu İçişleri Bakanı Bledar Çuçi, Turizm ve Çevre Bakanı Mirela Kumbaro ile Emniyet Genel Müdürü Gledis Nano'nun görevden alınmasını istedi.

İçişleri Bakanlığı binasına kırmızı boya atan protestocular, daha sonra Başbakanlık binasına geçti.

Protestoda, onlarca polis güvenlik önlemleri aldı.

Olay

Ailesiyle Arnavutluk'un güneyindeki bir plajda tatilde bulunan 7 yaşındaki kız, 2 Ağustos'ta emniyet mensubu bir kişi tarafından kullanılan sürat teknesinin altında kalarak hayatını kaybetmişti.

Olayın ardından emniyet memuru gözaltına alınırken, birkaç emniyet yöneticisi de görevden alınmıştı.

Sivil toplum aktivistleri ve vatandaşlar plajlarda güvenliğin artırılmasını ve küçük kızın ölümüyle ilgili adalet talep ediyor.