Arp sanatçısı Şirin Pancaroğlu, Yukarıkızılca'da konser verdi

Arp sanatçısı Şirin Pancaroğlu İzmir'in Kemalpaşa ilçesine bağlı Yukarıkızılca Mahallesi'nde Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81. yılı nedeniyle konser verdi.

Sanat yönetmenliğini Veysel Eryürek'in yaptığı ve "Senin için sanat" şiarıyla İzmir'in tüm ilçelerinde etkinlikler düzenleyen Müştemilat Kumpanya etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen Yukarıkızılca İlkokulundaki konser öncesinde, atölye çalışması da yapıldı.

Pancaroğlu, enstrümanını tanıtırken müzik serüvenini de katılımcılarla paylaştı.

Konserde Pancaroğlu'na perküsyon ve vokalde Bora Uymaz eşlik etti. Konserde Atatürk'ün sevdiği Türk ve dünya müziğinden eserler sunuldu.