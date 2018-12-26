Son Dakika Haberleri: Arsenal Beraberlikle Yetindi

Arsenal Beraberlikle Yetindi

1 saat önce

İngiltere Premier Lig'de 19. hafta karşılaşmasında Arsenal, deplasmanda Brighton & Hove Albion ile 1-1 berabere kaldı.

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İngiltere Premier Lig'de 19. hafta karşılaşmasında Arsenal, deplasmanda Brighton & Hove Albion ile 1-1 berabere kaldı.

Zirve mücadelesi veren takımlardan Arsenal, ligin ilk yarısının son haftasında Falmer Stadı'nda konuk olduğu Brighton & Hove Albion karşısında 7. dakikada Pierre-Emerick Aubameyang'ın golüyle 1-0 öne geçti. Ataklarını sıklaştıran ev sahibi ekip, 35. dakikada Jürgen Locadia ile ağları sarstı ve ilk yarı 1-1 sona erdi.

İkinci yarıda iki takım da yakaladığı gol fırsatlarını değerlendiremeyince mücadele 1-1 eşitlikle sonuçlandı.

Arsenal'de Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil, ilk 11'de başladığı karşılaşmanın ikinci yarısında yerini Alex Iwobi'ye bıraktı.

Puanını 38'e çıkaran Arsenal, maç fazlasıyla dördüncü sıraya yükselirken, Brighton & Hove Albion ise 22 puanla 13'üncü sırada kaldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 10:50 Kaynak: AA

Pierre-Emerick Aubameyang, Arsenal, Spor
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