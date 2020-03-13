Arsenal'de korona virüs şoku! - Son Dakika

Arsenal'de korona virüs şoku!
18 dakika önce
İngiliz ekiplerinden Arsenal'in teknik direktörü Mikel Arteta da korona virüse yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 08:35 Kaynak: İHA
İngiliz ekiplerinden Arsenal'in teknik direktörü Mikel Arteta da korona virüse yakalandı.
Arsenal'de korona virüs şoku yaşanıyor. İngiliz ekibinin 37 yaşındaki teknik direktörü Mikel Arteta'nın korona virüs testi pozitif çıktı. Arsenal kulübünden yapılan açıklamada, "Mikel Arteta'nın korona virüs testi pozitif çıktıktan sonra tüm antrenman tesislerimiz kapatılmıştır. Bütün oyuncularımız kişisel olarak karantina altına alınmıştır" denildi.
(İHA)
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