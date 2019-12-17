Arsenal kabustan uyanamıyor! - Son Dakika
Son Dakika Spor Arsenal kabustan uyanamıyor! - Son Dakika Spor

Arsenal kabustan uyanamıyor!

7 saat önce

İngiltere Premier Lig'de 7 maçlık galibiyet hasretine geçen hafta West Ham deplasmanında son veren Arsenal, bu hafta sahasında oynadığı Manchester City mücadelesinden 3-0'lık mağlubiyet ile ayrılarak galibiyet serisine başlayamadı.

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İngiltere Premier Lig'de 7 maçlık galibiyet hasretine geçen hafta West Ham deplasmanında son veren Arsenal, bu hafta sahasında oynadığı Manchester City mücadelesinden 3-0'lık mağlubiyet ile ayrılarak galibiyet serisine başlayamadı.


İngiltere Premier Lig tarihindeki en kötü başlangıçlarından birine imza atan Arsenal, zor günlerden kurtulamıyor. 7 maçlık kazanamama serisine geçen hafta deplasmanda oynadığı West Ham United müsabakasıyla noktayı koyan Londra temsilcisi, Premier Lig'in 17. haftasında mücadelesinde evinde Manchester City'e 3-0 ile boyun eğdi. Ada ekibi, 18 ve 19. haftalarda deplasmanda çıkacağı Everton ve Bournemouth maçlarından puanlar alarak kötü gidişe dur demeyi hedefliyor.


Arteta adım adım Arsenal'e


Fransız Teknik Direktör Unai Emery'nin ardından kırmızı-beyazlı takımın teknik patron arayışları da sürüyor. Eski futbolcusu Mikel Arteta isminin teknik direktörlük görevi için daha önce de gündeme geldiği Arsenal'de dün yöneticiler Arteta'nın evinden çıkarken görüntülendi. Bu gelişmenin yaşanmasıyla Arteta'nın teknik direktörlük görevine geleceği iddiaları da tazeliğini korudu. İngiliz medyasında Arteta'nın Arsenal ile 5 milyon Pound karşılığında sözleşmeyi imzalayabileceği yazıldı. Emery'nin gitmesindan bu yana takımın başında geçici olarak Fredrik Ljunberg görev yapıyor. - İSTANBUL

Manchester City, Arsenal, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 12:33 Kaynak: İHA
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