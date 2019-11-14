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Arsenal Merih Demiral'ın peşinde!

6 saat önce

Gösterdiği başarılı performansla basamakları bir bir çıkan milli futbolcu Merih Demiral'ın talipleri artıyor.

Arsenal Merih Demiral'ın peşinde!, System.String[]

Gösterdiği başarılı performansla basamakları bir bir çıkan milli futbolcu Merih Demiral'ın talipleri artıyor. Bu yaz İtalyan ekibi Juventus'a transfer olan Merih, şimdi de İngiliz devi Arsenal'in radarında.


İngiliz basınında yer alan habere göre Arsenal'in, genç defans oyuncusunu kadrosuna katmak için Juventus'a 34 milyon Pound ödemeye hazır olduğunu belirtildi. Haberde ayrıca İngiliz takımının scout ekibinin A Milli Futbol Takımı'nın İzlanda ile oynayacağı karşılaşmayı izleyeceği ifade edildi.


21 yaşındaki futbolcu, bu sezon Juventus ile 1 resmi maçta görev alırken, milli takımın ise savunma hattında değişilmez isimlerinden biri olarak dikkat çekiyor.


Merih, yaz transfer döneminde Sassuolo'dan 18 milyon Euro bedelle Juventus'a transfer olmuştu.

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merih demiral, Arsenal, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 12:33 
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