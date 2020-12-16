Arsenal, yenilgi serisini berabere kalarak sona erdirdi

İngiltere Premier Lig'in 13. haftasında Arsenal, konuk ettiği Southampton ile 1-1 berabere kaldı.

Sezona beklentilerin uzağında başlayan Arsenal, Emirates Stadı'nda Southampton'ı ağırladı.

Karşılaşmaya iyi başlayan konuk ekip Southampton, 18. dakikada Theo Walcott'un golüyle ilk devreyi 1-0 önde kapadı.

İkinci yarıda daha atak bir oyun sergileyen Arsenal, 52. dakikada Pierre-Emerick Aubameyang'ın ağları sarsmasıyla skoru 1-1'e getirdi ve karşılaşma bu skorla sona erdi.

Arsenal'de Gabriel Magalhaes, 62. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Ligde 3 maç üst üste kaybeden Arsenal, bu sonuçla puanını 14'e, Southampton ise 24'e yükseltti.

Leicester City, evinde Everton'a kaybetti

Ligde zirve mücadelesi veren takımlardan Leicester City, King Power Stadı'nda Everton'ı konuk etti.

Everton, 21. dakikada Richarlison, 72. dakikada Mason Holgate'in fileleri havalandırmasıyla karşılaşmayı 2-0 kazandı.

Milli oyunculardan Leicester City'de Cengiz Ünder, ilk 11'de başladığı mücadelenin 62. dakikasında yerini Ayoze Perez'e bıraktı. Everton'da ise Cenk Tosun karşılaşmayı yedek kulübesinden takip etti.

Bu galibiyetle Everton puanını 23'e çıkarırken, Leicester City ise 24 puanda kaldı.