Arsuz'da öğrencilere sosyal medya semineri - Son Dakika

Seminere, Arsuz Belediye Başkanı Asaf Güven , İlçe Emniyet Müdürü Halil Karabacak ile Milli Eğitim Müdürü Ramazan Dönmez de katıldı.

Konuşmaların ardından öğrencilere ilgili uzmanlar tarafından sosyal medyanın fayda ve zararları anlatıldı.

Sarı, kontrollü kullanılması halinde teknoloji ve sosyal medyanın avantajlar sağlayabileceğini ifade etti.

Arsuz Kaymakamı Musa Sarı, Arsuz Gazeteciler Cemiyeti iş birliğiyle düzenledikleri seminerde yaptığı konuşmada internet ve sosyal medyanın uzun süreli kullanımının bağımlılık yarattığını söyledi.

Hatay 'ın Arsuz ilçesinde öğrencilere sosyal medyanın fayda ve zararlarıyla ilgili seminer düzenlendi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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