Arsuz'da öğrencilere sosyal medya semineri - Son Dakika
Son Dakika Güncel Arsuz'da öğrencilere sosyal medya semineri - Son Dakika

Arsuz'da öğrencilere sosyal medya semineri

6 saat önce

Hatay'ın Arsuz ilçesinde öğrencilere sosyal medyanın fayda ve zararlarıyla ilgili seminer düzenlendi.

Arsuz'da öğrencilere sosyal medya semineri, System.String[]

Hatay'ın Arsuz ilçesinde öğrencilere sosyal medyanın fayda ve zararlarıyla ilgili seminer düzenlendi.

Arsuz Kaymakamı Musa Sarı, Arsuz Gazeteciler Cemiyeti iş birliğiyle düzenledikleri seminerde yaptığı konuşmada internet ve sosyal medyanın uzun süreli kullanımının bağımlılık yarattığını söyledi.

Sarı, kontrollü kullanılması halinde teknoloji ve sosyal medyanın avantajlar sağlayabileceğini ifade etti.

Konuşmaların ardından öğrencilere ilgili uzmanlar tarafından sosyal medyanın fayda ve zararları anlatıldı.

Seminere, Arsuz Belediye Başkanı Asaf Güven, İlçe Emniyet Müdürü Halil Karabacak ile Milli Eğitim Müdürü Ramazan Dönmez de katıldı.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Hatay, Arsuz, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.12.2019 11:44 Kaynak: AA
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