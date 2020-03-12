ArtAnkara 6. Çağdaş Sanat Fuarı açıldı - Son Dakika
Son Dakika Magazin ArtAnkara 6. Çağdaş Sanat Fuarı açıldı - Son Dakika Magazin

ArtAnkara 6. Çağdaş Sanat Fuarı açıldı

6 saat önce

Ankara Congresium'da düzenlenen açılış töreninde konuşan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, farklı ülkelerden birçok sanatçıyı ve çeşitli sanat ekollerini buluşturan fuardan çok etkilendiğini belirtti.

ArtAnkara 6. Çağdaş Sanat Fuarı açıldı, System.String[]

Ankara Congresium'da düzenlenen açılış töreninde konuşan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, farklı ülkelerden birçok sanatçıyı ve çeşitli sanat ekollerini buluşturan fuardan çok etkilendiğini belirtti.


Ankara'yı sanatın da başkenti haline getirmeyi amaçladıklarını vurgulayan Yavaş, "Ankara'da çarpık kentleşmeden söz ediyorsak bu sanata değer vermeyişimizdendir." dedi.


Fuarın gelenekselleşen "Onur Ödülleri" de törende sahiplerini buldu.


"Sanata Katkı Onur Ödülü'ne Tepebaşı Belediyesi, "Sanatçı Onur Ödülü"ne heykeltraş Metin Yurdanur, "Kurum Onur Ödülü"ne ise Baksı Müzesi layık görüldü.


Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç'a ödülü, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş sundu.


Türkiye'nin çeşitli illerinden ve farklı ülkelerden galerileri, müzeleri ve sanat kurumlarını bir araya getiren ArtAnkara, 15 Mart'a kadar 10.00-20.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.

Mansur Yavaş, Onur Ödülü, Tepebaşı, Ankara, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 04:54 
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