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Arto, sürekli Şeyma Subaşı'yı eleştiren Demet Akalın'a sert çıktı: Başına bir şey gelirse sorumlusu sensin
17 dakika önce
Şarkıcı Arto, geçtiğimiz günlerde İtalyan mutfağını beğendiği için Şeyma Subaşı'yı eleştiren Demet Akalın'a çektiği video ile sitem etti. Arto, Şeyma'ya bir şey olduğunda suçlusunun Demet Akalın olduğunu bile söyledi.
Demet Akalın, yıldızının uyuşmadığı Şeyma Subaşı'yı İtalyan mutfağını sevdiğini söylediği için "Ağzının tadını bilsen burnunun b.konu yersin" diyerek eleştirdi. Akalın'a Subaşı'nda bir cevap gelmezken en sert eleştiri şarkıcı Arto'dan geldi.
"ŞEYMA'NIN BAŞINA BİR ŞEY GELİRSE SORUMLUSU SENSİN"
Akalın'ın Subaşı'yı eleştirmesiyle küplere binen Arto, sosyal medya hesabından bir video yayınlayarak şunları söyledi: "Donuna kadar İtalyansın ama Şeyma'yı milliyetçilik üzerinden linç ettiriyorsun. Kızın başına bir şey gelse bunun sorumlusu sensin! Biz o pahalı İtalyan markaları senin sayende öğrendik, Şeyma'dan değil!"
Haber Yayın Tarihi: 24.04.2020 01:18
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