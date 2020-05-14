Artvin Belediye Başkanı Elçin maske ve dezenfektan dağıttı - Son Dakika

Artvin Belediye Başkanı Demirhan Elçin, il merkezindeki berber, kuaför ve güzellik merkezlerine maske ve dezenfektan dağıttı.



Elçin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yaklaşık 2 aydır kapalı olan ve 11 Mayıs Pazartesi gününden itibaren yeniden hizmete başlayan berber, kuaför ve güzellik merkezlerini gezdi.

İş yerlerine maske ve dezenfektan dağıtan Elçin, esnafa ve müşterilere kurallara uymaları noktasında uyarılarda bulundu.

Elçin, "İnşallah bu süreci en iyi şekilde hep birlikte atlatarak eski sağlıklı günlerimize geri döneceğiz." dedi.