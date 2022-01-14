Artvin'de afet sonrası çalışmalar sürüyor - Son Dakika

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, 22 Temmuz 2021'de Artvin'in Arhavi ve Murgul ilçelerinde yaşanan sel felaketi sonrası afet hasarlarının yüzde 90 oranında kaldırıldığını belirterek. "Yaz aylarına kadar afetin hasarlarını tamamen ortadan kaldırılmış olacağız." dedi.

Arhavi Gençlik Merkezi konferans salonunda Artvin Valiliği'nin koordinesinde düzenlenen afet sonrası istişare ve durum değerlendirme toplantısına katılan Çataklı, sel felaketinde Murgul ilçesinde hayatını kaybeden vatandaşa Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarını da başsağlığı diledi.

Çataklı, sel felaketinin ilk gününden itibaren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan riyasetinde, tüm kurumların tam uyum ve koordinasyon içerisinde çalıştığına işaret ederek, selden sonra yürütülen çalışmaların hangi aşamada olduğunu istişare edebilmek amacıyla bu toplantının düzenlendiğini belirtti.

Çalışmalarda görevli kurumlarının temsilcilerinin de yer aldığı toplantıdaki konulara değinen Çataklı, "Memnuniyetle ifade edebilirim ki neredeyse yüzde 90 oranında afetin hasarları ortadan kaldırılmış durumda. Kurumlarımız, zaman bakımından yetişebilecek işlerin tamamını bitirmiş durumdalar. Takvim ve kış koşulları nedeniyle yetişmemiş işler var, onlar da planlandığı şekilde devam ediyor. Önümüzdeki yaz aylarına kadar afetin hasarlarını tamamen ortadan kaldırılmış olacağız." diye konuştu.

Benzer afetlerin ortaya çıkmaması, risklerin minimize edilmesi bakımından 2021 yılında tamamlanmış olan risk azaltma planlarının takibini de yaptıklarını kaydeden Çataklı, şöyle devam etti:

"Bu konuyu da istişare ettik. Ülkemizin, yaşadığımız coğrafyanın bazı gerçekleri var. Afetler bakımından deprem gerçeğimiz var. Su taşkınları, heyelanlar, orman yangınları var. Çığ var, kaya düşmesi var. Her ilimiz bu risklerini planlamış ve hesaplamış durumda. İl risk azaltma planları bunun için yapıldı. Bunun takip edilmesini önemsiyoruz. Bir tespit var, afet öncesi yapılan 1 liralık harcamanın afet sonrası minimum 7 liralık harcamayı ortadan kaldırılacağına yönelik. Bu anlamda il risk azaltma planları özelinden başlayıp afet hazırlıkları önemli, bunu da sürekli gündem yapacağız".

Toplantıda İl Afet ve Acil Durum Müdürü Mehmet Salih Avcı da sel felaketinde ve sonrasında yapılan çalışmalara ilişkin sunum yaptı.

Toplantıya Çataklı'nın yanı sıra Artvin Valisi Yılmaz Doruk, Arhavi Kaymakamı Mehmet Şerif Olçaş, Murgul Kaymakamı Alay Yazıcı, Arhavi Belediye Başkanı Vasfi Kurdoğlu, Murgul Belediye Başkanı Hasan Çavuş, DSİ Bölge Müdürü Celal Tokalak, İl Afet ve Acil Durum Müdürü Mehmet Salih Avcı, İl Özel İdare Genel Sekreter Vekili Muhammet Çakmak ve kurum yöneticileri katıldı.