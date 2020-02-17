Artvin'de BİLGE Projesi tanıtım toplantısı yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Artvin'de BİLGE Projesi tanıtım toplantısı yapıldı - Son Dakika

Artvin'de BİLGE Projesi tanıtım toplantısı yapıldı

6 saat önce

Artvin'de İl Milli Eğitim Müdürlüğünce hayata geçirilen Bilimsel İlkeli Gelişimsel Eğitim (BİLGE) projesinin tanıtım toplantısı yapıldı.

Artvin'de BİLGE Projesi tanıtım toplantısı yapıldı, System.String[]

Artvin'de İl Milli Eğitim Müdürlüğünce hayata geçirilen Bilimsel İlkeli Gelişimsel Eğitim (BİLGE) projesinin tanıtım toplantısı yapıldı.

Artvin Valiliğinin koordinesinde Ahmet Hamdi Tanpınar Kültür Merkezinde yapılan toplantıda, projenin hazırlanma amacı ve uygulama şekli konuşuldu.

Vali Yılmaz Doruk, toplantıda yaptığı konuşmada, Artvin'in, okuryazarlık oranıyla her zaman kendinden söz ettiren, eğitimde başarılı bir il olduğunu söyledi.

BİLGE projesinin içeriği itibarıyla kapsamlı bir proje olduğunu dile getiren Doruk, "Bu proje, akademik başarıyı hedeflemesinin yanı sıra değerler eğitimini içermesi, aile ilişkilerinin geliştirilmesi, kültürel faaliyetleri kapsaması yönüyle çok kapsamlı. Eğitim dediğimizde akla öncelikle akademik başarı ölçütü gelmekte ancak biz bununla sınırlı kalmayacağız. Toplumun her kesimini bu projenin içine çekmek istiyoruz." dedi.

Doruk, BİLGE projesine 3 yıllık bir hedef koymuş olsalar da 3 yıl sonrasında da bu projenin yenilenerek devam edeceğine dikkati çekerek, "Dolayısıyla bu yönüyle de toplumun tamamını kapsayan bir projedir. Bırakın eğitim ve sağlığı tarım teşkilatının bile bu projenin içerisinde yer alması gerekir." diye konuştu.

AK Parti Artvin Milletvekili Erkan Balta ise projenin Artvin'in geleceği için umut verici olduğunu ifade ederek emeği geçenler teşekkür etti.

Balta, "BİLGE projesinde bir çocuğun hayatına etki eden her şey düşünülmüş. Bu projenin Artvin'deki eğitimin daha ileriye gitmesi için çok başarılı bir model olacağına inanıyorum." dedi.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İsrafil Kışla da BİLGE projesinin Artvin'deki eğitimi bulunduğu noktadan daha ileriye taşıyacak, eğitim seferberliği başlatacak bir çalışma olduğunu kaydetti.

Proje hakkında sunum yapan İl Milli Eğitim Müdürü Fahri Acar, BİLGE projesiyle öğrencilere çağın ve geleceğin gerektirdiği becerileri kazandırıp bu becerileri milli manevi değerlerle harmanlayarak ülkeyi 2023, 2053, 2071 hedeflerine ulaştırmayı arzuladıklarını dile getirdi.

Projenin Artvin il sınırında Milli Eğitim Bakanlığına bağlı tüm okul ve kurumları kapsadığına işaret eden Acar, "Biz öğrencinin akademik başarısını teknolojiyle destekleyerek toplumun sürekli değişen bilgi gereksinimlerini karşılayabilecek donanıma sahip, bu donanımı insanlık yararına kullanmayı benimsemiş bireyler yetiştirmeyi amaçlıyoruz." dedi.

Ahmet Hamdi Tanpınar, Yılmaz Doruk, Artvin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 04:22 Kaynak: AA
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