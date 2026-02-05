Artvin\'de Dolandırıcılık Engellendi

Artvin İl Emniyet Müdürlüğü, suç ve suçlularla mücadele kapsamında yürüttüğü çalışmalar neticesinde telefon dolandırıcılığına yönelik önemli bir başarıya imza attı. İl genelinde yürütülen önleyici faaliyetler sayesinde milyonlarca liralık dolandırıcılığın önüne geçildi.

Emniyet birimlerince yürütülen bilgilendirme çalışmaları kapsamında Artvin genelinde 9 bin 200 hane yüz yüze ziyaret edilerek vatandaşlar telefon dolandırıcılığına karşı bilinçlendirildi. SİBERAY (Siber Suçlarla Mücadele) faaliyetleri çerçevesinde yapılan incelemelerde ise Artvin'de ikamet eden bir vatandaşa ait banka hesabından, telefon yoluyla dolandırıcılık yöntemiyle 4 milyon 500 bin TL tutarında para çıkışı yapıldığı tespit edildi.

Durumun fark edilmesi üzerine ekipler ivedilikle harekete geçerek mağdur vatandaşa ulaştı. Konu derhal Cumhuriyet Başsavcılığı'na bildirildi. Alınan talimatlar doğrultusunda ilgili banka ile iletişime geçilerek dolandırıcılara gönderilen para anında bloke edildi.

Hızlı ve etkin müdahale sayesinde yüksek miktardaki para dolandırıcıların eline geçmeden engellenirken, vatandaşın birikimi korunmuş oldu.

Artvin İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, resmi kurumların hiçbir surette telefonla para, altın, banka şifresi ya da kişisel bilgi talep etmeyeceğini hatırlatarak, bu tür aramaların tamamen dolandırıcılık amaçlı olduğunu vurguladı. Vatandaşlardan şüpheli durumlarda 112 Polis İmdat hattına veya en yakın kolluk birimine başvurmaları istendi. - ARTVİN