Artvin'de Dolandırıcılık Engellendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3. Sayfa

Artvin'de Dolandırıcılık Engellendi

Artvin\'de Dolandırıcılık Engellendi
05.02.2026 14:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Artvin Emniyeti, dolandırıcılığa karşı yürüttüğü çalışmalarla 4,5 milyon TL'yi kurtardı.

Artvin İl Emniyet Müdürlüğü, suç ve suçlularla mücadele kapsamında yürüttüğü çalışmalar neticesinde telefon dolandırıcılığına yönelik önemli bir başarıya imza attı. İl genelinde yürütülen önleyici faaliyetler sayesinde milyonlarca liralık dolandırıcılığın önüne geçildi.

Emniyet birimlerince yürütülen bilgilendirme çalışmaları kapsamında Artvin genelinde 9 bin 200 hane yüz yüze ziyaret edilerek vatandaşlar telefon dolandırıcılığına karşı bilinçlendirildi. SİBERAY (Siber Suçlarla Mücadele) faaliyetleri çerçevesinde yapılan incelemelerde ise Artvin'de ikamet eden bir vatandaşa ait banka hesabından, telefon yoluyla dolandırıcılık yöntemiyle 4 milyon 500 bin TL tutarında para çıkışı yapıldığı tespit edildi.

Durumun fark edilmesi üzerine ekipler ivedilikle harekete geçerek mağdur vatandaşa ulaştı. Konu derhal Cumhuriyet Başsavcılığı'na bildirildi. Alınan talimatlar doğrultusunda ilgili banka ile iletişime geçilerek dolandırıcılara gönderilen para anında bloke edildi.

Hızlı ve etkin müdahale sayesinde yüksek miktardaki para dolandırıcıların eline geçmeden engellenirken, vatandaşın birikimi korunmuş oldu.

Artvin İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, resmi kurumların hiçbir surette telefonla para, altın, banka şifresi ya da kişisel bilgi talep etmeyeceğini hatırlatarak, bu tür aramaların tamamen dolandırıcılık amaçlı olduğunu vurguladı. Vatandaşlardan şüpheli durumlarda 112 Polis İmdat hattına veya en yakın kolluk birimine başvurmaları istendi. - ARTVİN

Kaynak: İHA

Dolandırıcılık, Güvenlik, 3. Sayfa, Artvin, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Artvin'de Dolandırıcılık Engellendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Almanya’da vahşet Yunan yolcu, Türk kondüktörü öldürdü Almanya'da vahşet! Yunan yolcu, Türk kondüktörü öldürdü
Hamile eşini iki dizinin altından vurdu Ormanda yakalandı Hamile eşini iki dizinin altından vurdu! Ormanda yakalandı
Anadolu’nun en büyük şirketi resmen satıldı İşte yeni sahibi Anadolu'nun en büyük şirketi resmen satıldı! İşte yeni sahibi
Genetik deneylerden, cinayet iddialarına Epstein belgelerinde yeni detaylar Genetik deneylerden, cinayet iddialarına Epstein belgelerinde yeni detaylar
MHP’li Feti Yıldız: Umut hakkı konusunda uzlaştık MHP'li Feti Yıldız: Umut hakkı konusunda uzlaştık
Babalarının telefonlarına el koyduğu üç kız kardeş ölüme atladı Babalarının telefonlarına el koyduğu üç kız kardeş ölüme atladı

14:21
Kante’nin giydiği ayakkabı törene damga vurdu: Herkes aynı yorumu yapıyor
Kante'nin giydiği ayakkabı törene damga vurdu: Herkes aynı yorumu yapıyor
13:28
Galatasaray çuvalla paraya sattığı yıldızı bonservissiz geri alıyor
Galatasaray çuvalla paraya sattığı yıldızı bonservissiz geri alıyor
13:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Suudi Arabistan ile ’’KAAN’’ ortaklığı sinyali: Her an gerçekleşebilir
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suudi Arabistan ile ''KAAN'' ortaklığı sinyali: Her an gerçekleşebilir
12:57
Nafaka sistemi baştan aşağı değişiyor: İşte yeni düzenlemenin detayları
Nafaka sistemi baştan aşağı değişiyor: İşte yeni düzenlemenin detayları
12:31
Deprem bölgesinde CHP lideri Özel’e soğuk duş: Bir grup tarafından yuhalandı
Deprem bölgesinde CHP lideri Özel'e soğuk duş: Bir grup tarafından yuhalandı
12:30
MSB’den, Yunanistan’ın küstah talebine net cevap: Kabul edilemez
MSB'den, Yunanistan'ın küstah talebine net cevap: Kabul edilemez
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.02.2026 14:24:41. #7.11#
SON DAKİKA: Artvin'de Dolandırıcılık Engellendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.