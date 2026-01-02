Artvin'de Drift ve Kırmızı Işık İhlali Ceza Rekoru - Son Dakika
Artvin'de Drift ve Kırmızı Işık İhlali Ceza Rekoru

02.01.2026 20:21
Artvin'de kırmızı ışık ihlali ve drift yapan sürücüye toplam 60 bin TL ceza ve ehliyet iptali yapıldı.

Artvin'de kırmızı ışık ihlali yapan otobüs ile drift yapan sürücüye toplam 60 bin TL'yi aşkın para cezası uygulanırken, drift yapan sürücünün ehliyeti daimi olarak iptal edildi, aracı ise 60 gün trafikten men edildi.

Artvin'de trafik güvenliğini tehlikeye atan sürücülere yönelik denetimler sürüyor. Artvin Emniyet Müdürlüğü, sosyal medya üzerinden paylaşılan görüntüler üzerine harekete geçerek kırmızı ışık ihlali yapan otobüs ile drift yapan sürücü hakkında işlem yaptı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 2 Ocak 2026 tarihinde sosyal medya platformlarında Arhavi ilçesinde bulunan trafik ışıklarında bir otobüsün kırmızı ışık ihlali yaptığı ana ait görüntülerin paylaşılması üzerine Kemalpaşa Bölge Trafik İstasyon Amirliği ekiplerince inceleme başlatıldığı belirtildi. Yapılan çalışmalar sonucunda ihlali gerçekleştiren otobüs tespit edilerek, Karayolları Trafik Kanunu kapsamında 2 bin 719 TL idari para cezası uygulandı.

Öte yandan aynı gün ilçe genelinde yapılan denetimlerde, herhangi bir zorunluluk olmaksızın drift yaptığı belirlenen sürücü ve araç da tespit edildi. Sürücüye, toplam 58 bin 217 TL idari para cezası kesildi. Ayrıca sürücünün ehliyeti daimi olarak iptal edilirken, araç 60 gün süreyle trafikten men edildiği belirtildi. - ARTVİN

