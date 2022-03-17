Artvin'de ihracatta ilk 10'a giren iş insanları ödüllendirildi - Son Dakika
Üye Girişi

Artvin'de ihracatta ilk 10'a giren iş insanları ödüllendirildi

17.03.2022 12:32
Artvin'de ihracatta ilk 10'a giren iş insanları ödüllendirildi

Artvin'de yaptıkları ihracatla ülke ekonomisine katkı sağlayan 10 şirket ödüllendirildi.

Artvin'de yaptıkları ihracatla ülke ekonomisine katkı sağlayan 10 şirket ödüllendirildi.

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği'nin (DKİB) "2021 yılı Artvin'de İhracatın Yıldızları Ödül Töreni" adıyla düzenlediği programda konuşan Hopa Kaymakamı Gürkan Üçüncü, Hopa Limanı ve Sarp Sınır Kapısı'ndan sorumlu kişi olarak bölgedeki tüm ticareti yakından takip ettiğini söyledi.

Üçüncü, bölgede ticareti kolaylaştırıp ihracatçının önünü açan bir çalışma sistemi yürüttüklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Devletlerin büyümesi için ihracat çok önemli. Devletimizin de yeni ekonomi modeli ihracata dayalı modele dönüştüğü için Sarp Sınır Kapısı ve Hopa Limanı çok önem arz ediyor. İlimizdeki gümrüklerde bir milyar dolar olan ihracat hedefimizi bu yıl 2 milyar dolar koyduk. Uzun vadede 4 milyar dolara kadar çıkarmayı hedefliyoruz. Bu noktada bizler kanun çerçevesinde ihracatçı firmalarımıza, nakliyeci firmalarımıza her türlü kolaylığı sağlayacağız."

DKİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan da birlik olarak hedeflerinin ihracatçılarla kamu kurum ve kuruluşlarıyla iş birliği içinde Artvin'de ticareti en süt seviyeye çıkarmak olduğunu vurguladı.

Gürdoğan, Artvin'de bu yıl yılında 15 Mart itibarıyla 14 milyon 48 bin dolarlık ihracat yapıldığını ifade ederek, önceki yıla kıyasla yüzde 51'lik artış yaşandığını söyledi.

Hopa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Osman Akyürek ise yaptıkları ticaretle ülkeye döviz kazandıran tüm iş insanlarına teşekkür etti.

Geçen yıl Sarp Sınır Kapısı'ndan 1 milyar 131 milyon liralık ihracat yapıldığını ve bir önceki yıl oranla yüzde 80 artış yaşandığını kaydeden Akyürek, "Sarp Sınır Kapısı'ndan yapılan ithalat ise 130 bir milyon liradır. Döviz açısından bakıldığında ihracatın ithalata ikame oranı en yüksek nokta olmamız hasebiyle ihracatçılarımızla gurur duyduğumuzu sizlerle paylaşmak istiyorum." diye konuştu.

Konuşmaların ardından ihracatta ilk 10 giren iş insanlarına plaket ve ödülleri verildi.

YORUMLAR
500
SHOEXPO İZMİR AYAKKABI VE ÇANTA FUARI BAŞLADI SHOEXPO İZMİR AYAKKABI VE ÇANTA FUARI BAŞLADI TİM'den İspanya'ya ihracat çıkarması TİM'den İspanya'ya ihracat çıkarması

Sarp Sınır Kapısı, Togo Cumhuriyeti, İhracat, Artvin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Artvin'de ihracatta ilk 10'a giren iş insanları ödüllendirildi - Son Dakika


Son Dakika
12:29 Polislerin şark görev sürelerinde değişiklik yapıldı! İşte il il yeni hizmet süresi
12:21 Bakan Nebati, yatırımcılara seslendi ama sözleri tepki topladı: Bürokrasiyi alaşağı ederiz, arkamızda Cumhurbaşkanımız var rahat olun
12:19 Ugandalı kadın zorla fuhuş yaptırılmak üzere bindirildiği takside son anda kurtarıldı
12:17 Hadise'den alyanslı ilk poz
12:10 78 yaşındaki adam, geri manevra yapan minibüsün altında kaldı! Kahreden anlar kamerada
12:09 Teslim olarak arabasından inen bir sivili öldüren Rus ordusunun o anları saniye saniye kamerada!
12:01 Doğumuna günler kalmıştı! Babasının ölümüyle yıkılan Seray Sever'den yürek burkan sözler: İlk defa dede olacaktı
11:55 Savaştan kaçan Ruslar, Antalya'dan konut satın alıyor: 30 daire birden alan var
11:33 17 Mart 2022 Perşembe günü altının gram fiyatı 915 liradan işlem görüyor
11:31 Bircan Bali, eski eşine "Beni aldattın mı?" diye sordu, cevap çok net oldu!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2022 12:38:21. #1.11#
SON DAKİKA: Artvin'de ihracatta ilk 10'a giren iş insanları ödüllendirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement