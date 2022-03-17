Artvin'de ihracatta ilk 10'a giren iş insanları ödüllendirildi - Son Dakika

Artvin'de yaptıkları ihracatla ülke ekonomisine katkı sağlayan 10 şirket ödüllendirildi.

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği'nin (DKİB) "2021 yılı Artvin'de İhracatın Yıldızları Ödül Töreni" adıyla düzenlediği programda konuşan Hopa Kaymakamı Gürkan Üçüncü, Hopa Limanı ve Sarp Sınır Kapısı'ndan sorumlu kişi olarak bölgedeki tüm ticareti yakından takip ettiğini söyledi.

Üçüncü, bölgede ticareti kolaylaştırıp ihracatçının önünü açan bir çalışma sistemi yürüttüklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Devletlerin büyümesi için ihracat çok önemli. Devletimizin de yeni ekonomi modeli ihracata dayalı modele dönüştüğü için Sarp Sınır Kapısı ve Hopa Limanı çok önem arz ediyor. İlimizdeki gümrüklerde bir milyar dolar olan ihracat hedefimizi bu yıl 2 milyar dolar koyduk. Uzun vadede 4 milyar dolara kadar çıkarmayı hedefliyoruz. Bu noktada bizler kanun çerçevesinde ihracatçı firmalarımıza, nakliyeci firmalarımıza her türlü kolaylığı sağlayacağız."

DKİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan da birlik olarak hedeflerinin ihracatçılarla kamu kurum ve kuruluşlarıyla iş birliği içinde Artvin'de ticareti en süt seviyeye çıkarmak olduğunu vurguladı.

Gürdoğan, Artvin'de bu yıl yılında 15 Mart itibarıyla 14 milyon 48 bin dolarlık ihracat yapıldığını ifade ederek, önceki yıla kıyasla yüzde 51'lik artış yaşandığını söyledi.

Hopa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Osman Akyürek ise yaptıkları ticaretle ülkeye döviz kazandıran tüm iş insanlarına teşekkür etti.

Geçen yıl Sarp Sınır Kapısı'ndan 1 milyar 131 milyon liralık ihracat yapıldığını ve bir önceki yıl oranla yüzde 80 artış yaşandığını kaydeden Akyürek, "Sarp Sınır Kapısı'ndan yapılan ithalat ise 130 bir milyon liradır. Döviz açısından bakıldığında ihracatın ithalata ikame oranı en yüksek nokta olmamız hasebiyle ihracatçılarımızla gurur duyduğumuzu sizlerle paylaşmak istiyorum." diye konuştu.

Konuşmaların ardından ihracatta ilk 10 giren iş insanlarına plaket ve ödülleri verildi.