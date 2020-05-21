Artvin'de İl Pandemi Kurulu ve İl Hıfzıssıhha Kurulu toplandı - Son Dakika

Artvin'de, Ramazan Bayramı öncesinde Vali Yılmaz Doruk'un başkanlığında İl Pandemi Kurulu ve İl Hıfzıssıhha Kurulu Toplantısı yapıldı.

Vali Doruk, Valilik Çoruh Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıda yaptığı açıklamada, ülke genelinde olduğu gibi Artvin'de de pandemi ile mücadelenin sürdüğünü, çeşitli tedbirler alındığını ve alınan tedbirlerin titizlikle uygulandığını belirtti.

Sosyal mesafe ve maske kullanımı gibi tedbirlere herkesin uyması gerektiğini ifade eden Vali Doruk, yaklaşan Ramazan Bayramı'nda vatandaşların kontrollü bir yaklaşım göstermeleri gerektiğini kaydetti.

Toplantıda, il genelinde koronavirüsle mücadele kapsamında uygulanan tedbirler ve bundan sonraki süreçte alınması gereken önlemler görüşülerek karara bağlandı.

Ayrıca 23-26 Mayıs'ta sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle il genelinde alınacak tüm tedbirler görüşüldü.



Toplantıya, Artvin Belediye Başkanı Demirhan Elçin, İl Emniyet Müdürü Sinan Ergen, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Bahtiyar Yılmaz, kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilileri ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile mahalle muhtarları katıldı.