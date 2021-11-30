Son dakika haberi... Artvin'de uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Artvin'de 558,9 gram kubar esrar ele geçirilen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Borçka ve Hopa ilçelerinde H.Ö, İ,Ç. ile Ü.A'nın ikametgahları ve araçlarında arama yaptı.
Aramalarda toplam 558,9 gram kubar esrar ile 13,5 gram kenevir tohumu ele geçirdi.
Gözaltına alınan H.Ö, İ,Ç. ile Ü.A'nın jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA
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