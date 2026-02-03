Artvin\'de Kaçakçılık Operasyonları: 3 Bin Paket Sigara Ele Geçirildi

Artvin'de Ocak ayı boyunca düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 3 bin 820 paket kaçak sigara ve 76 litre kaçak alkollü içki ele geçirilirken, 11 şüpheli yakalandı.

Artvin İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar neticesinde, 3 bin 820 paket kaçak sigara ile 76 litre kaçak alkollü içki ele geçirildi.

Gerçekleştirilen operasyonlarda 11 şüpheli şahıs yakalanırken, olaylarla ilgili adli işlemlerin sürdüğü bildirildi.

Artvin İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, halkın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele kapsamında yürütülen faaliyetlerin kararlılıkla devam edeceği vurgulandı. - ARTVİN