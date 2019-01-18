Son Dakika Haberleri: Artvin'de Silahla Oynayan 7 Yaşındaki Çocuk Kendini Vurdu

Artvin'de Silahla Oynayan 7 Yaşındaki Çocuk Kendini Vurdu

1 saat önce

Artvin'de silahla oynarken kendini vuran 7 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.

Artvin'de Silahla Oynayan 7 Yaşındaki Çocuk Kendini Vurdu, System.String[]
Artvin'de silahla oynarken kendini vuran 7 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.

Karne aldıktan sonra ailesiyle Artvin merkeze bağlı Tütüncüler Köyü'ne giden Selim- Hatice Özdemir çiftinin 7 yaşındaki çocukları Alihan Özdemir, evde bulduğu silahla oynamaya başladı.


Silahın ateş almasıyla kafasından vurularak ağır yaralanan Özdemir, kaldırıldığı Artvin Devlet Hastanesinde ameliyata alındı.


Durumu ağır olan Özdemir'in tedavisi sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 09:54 Kaynak: AA

Selim, Hatice Özdemir, Artvin, Güncel
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