Artvin'de Silahla Oynayan 7 Yaşındaki Çocuk Kendini Vurdu
1 saat önce
Artvin'de silahla oynarken kendini vuran 7 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.
Artvin
'de silahla oynarken kendini vuran 7 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.
Karne aldıktan sonra ailesiyle Artvin merkeze bağlı Tütüncüler Köyü'ne giden Selim- Hatice Özdemir
çiftinin 7 yaşındaki çocukları Alihan Özdemir, evde bulduğu silahla oynamaya başladı.
Silahın ateş almasıyla kafasından vurularak ağır yaralanan Özdemir, kaldırıldığı Artvin Devlet Hastanesinde ameliyata alındı.
Durumu ağır olan Özdemir'in tedavisi sürüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 09:54 Kaynak: AA
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