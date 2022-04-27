Artvin'de trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika
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Artvin'de trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

27.04.2022 13:10
Artvin'de trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

Artvin'in Borçka ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Artvin'in Borçka ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Kaza ilçenin Çaylı köyü Çakmaklar mahallesi mevkiinde bu sabah meydana geldi. Selim Kolçak (64) yönetimindeki 08 AAR 627 plakalı kamyonet, seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yolun sağ tarafında bulunan yamaçtan 300 metre yuvarlandı. Kazada, sürücü ile birlikte araçta yolcu olarak bulunan Ramazan Ağaçlı (46) ve Muhammet Taş (26) yaralandı. Yaralılar 112 Acil Servis Ekibi tarafından Borçka Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, araç sürücüsü Selim Kolçak hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. - ARTVİN

Artvin'de trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı
Artvin'de trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

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Kamyonet, Artvin, Kaza, Ölü, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Artvin'de trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Artvin'de trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika
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