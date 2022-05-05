Artvin'e mayısta kar yağdı - Son Dakika
Üye Girişi

Artvin'e mayısta kar yağdı

05.05.2022 14:59

ARTVİN'in Şavşat ve Ardanuç ilçelerinde dün gece kar yağışı etkili oldu.

ARTVİN'in Şavşat ve Ardanuç ilçelerinde dün gece kar yağışı etkili oldu. Yağış, özellikle yüksek kesimlerde hayatı olumsuz etkiledi.

Şavşat ve Ardanuç ilçelerinde dün gece kar yağdı. Kar kalınlığının yer yer 10 santimetreye ulaştığı her iki ilçede bazı araçlar yollarda kaldı, büyük ve küçükbaş hayvan sürüleriyle yaylalara göç edenler zor anlar yaşadı. Şavşat- Ardahan kara yolu Sahara geçidinde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor.

'BEKLENMEDİK BİR KAR YAĞIŞI VAR'Şavşat Kaymakamı Yusuf Akın, beklenmedik kar yağışının etkili olduğunu belirterek, "Kar yağışıyla yüksek rakımlı köylerimizde çiftçilerimiz ve hayvancılık yapan vatandaşlarımız biraz zor durumda kaldı. Bu köylerimizde muhtarlarımız ve vatandaşlarımızla sürekli irtibat halindeyiz. Sorunları olanların sorunlarını anında gideriyoruz. Şu an çok önemli bir olumsuzluk yaşayan, sıkıntı çeken vatandaşımız yoktur" dedi.Ardanuç ilçesine bağlı Kapıköy'de yaşayan Ergin Usta, "Bu bölgede kardeşimle birlikte çok geniş çaplı büyükbaş hayvancılık yapıyoruz. Aniden bastıran kar bizi tekrar kış hazırlıklarına çevirdi. Baharı görmüşken kış geri geldi. İnşallah fazla sürmez" diye konuştu.Şavşat'ın Çavdarlı köyünde oturan Siyaset Altun ise "Dün ekinlerimizi ektik. Bugün beklenmedik bir kar yağdı. Ürünlerimizin akıbeti ne olur bilmiyoruz. Artık mevsimler değişti. Yıllardır bu mevsimde kar görmedim" ifadelerini kullandı.Şavşat Kafkas Arısı Bal Üreticileri Derneği Başkanı Temel Şimşek de "Yüksek köylerimizde kar yağışına maruz kalan arıcılarımız, arıları ve bal konusunda zarar gördüler. Yetkililerimizin bu konuda bir çalışma yapacaklarına inanıyorum" dedi.

Artvin'e mayısta kar yağdı
Artvin'e mayısta kar yağdı
Artvin'e mayısta kar yağdı
Artvin'e mayısta kar yağdı
Artvin'e mayısta kar yağdı
Artvin'e mayısta kar yağdı
Artvin'e mayısta kar yağdı
Artvin'e mayısta kar yağdı
YORUMLAR
500
ARDAHAN'A LAPA LAPA KAR YAĞDI ARDAHAN'A LAPA LAPA KAR YAĞDI Ardahan'da Mayıs ayında kar sürprizi... Şehir merkezi beyaza büründü Ardahan'da Mayıs ayında kar sürprizi... Şehir merkezi beyaza büründü

Ardahan, Ardanuç, GÖÇ, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Artvin'e mayısta kar yağdı - Son Dakika


Son Dakika
15:43 Alman uydusu, İstanbul Boğazı'ndaki klorofil yoğunluğunu görüntüledi
15:39 Bakan Soylu sığınmacılar meselesine değindi! "Türkiye istila mı ediliyor?" sorusuna "Kim istila yapacakmış, bunu yapmak mümkün mü?" dedi
15:28 19 yaşındaki Asiye'yi başından vurarak öldüren katil zanlısı yakalandı
15:28 Türk gemi kaptanının mucizevi kurtuluşu! 2 buçuk gün sonra bulundu
15:19 Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın: Alım gücünü dengelemek için eşel mobil sistemi şart
15:00 Eğitimini tamamlayamayan yardımcı pilot yüzünden uçak geri dönmek zorunda kaldı
14:57 Özgür Demirtaş TÜİK'in enflasyon rakamlarına tepkili: Faizi indirince enflasyona ne olduğu göze soka soka gösterilmiş oldu
14:56 Asiye'nin son anları: Saplantılı suç makinesi önce ayağından vurdu, sonra kafasından
14:49 Kuzeniyle oynarken sulama kanalına düşen Mehmet yaşamını yitirdi
14:37 Aksoy Araştırma'dan Ertan Aksoy: İlk seçimde iktidar değişecek aksi hayatın olağan akışına aykırı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2022 15:48:33. #1.12#
SON DAKİKA: Artvin'e mayısta kar yağdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement