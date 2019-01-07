Artvin Karadenizlinin Ağaç Evine İlgi

Artvin
'in Arhavi
ilçesinde, arıcı Musa Can (56), yerli-yabancı turistlerin uğrak yeri Mençuna Şelalesi
'ne giden yol üzerindeki gürgen ağacının gövdesine, 16 metrekarelik ahşap ev inşa etti. Yerden 5 metre yükseklikte bulunan ve merdivenle ulaşılabilen ev, şelaleyi görmek için bölgeye gelen turistlerin ilgisini çekiyor.
Arhavi ilçesi Kamilet Vadisi'nde arıcı Musa Can, yerli- yabancı turistlerin uğrak yeri Mençuna Şelalesi'ne giden yol üzerindeki gürgen ağacının gövdesine, 16 metrekarelik ahşap ev inşa etti. Yerden 5 metre yükseklikte merdivenle ulaşılabilen ev, 15 bin liraya mal oldu. Ev, şelaleyi görmek için bölgeye gelen turistlerin ilgisini çekiyor. Ziyaretçiler, fotoğrafladığı evi, sosyal medya hesaplarından 'ağaç kondu' notuyla paylaşıyor.
'İSTEYENE KİRALAYABİLİRİM'
Ağaçta bir ev hayali olduğunu ve bunu gerçekleştirdiğini anlatan Musa Can, Eskiden bölgede arıcılıkla uğraştığımız için, kovanları bu tür ağaçların gövdelerine koyardık. Çok eskilerden böyle ağaç evimiz vardı. Bu evi de bundan esinlenerek yapmaya karar verdim. Bu sayede eski anılarımı da bu evle yad etmiş olacağım. Henüz tam olarak bitmedi. Zaman buldukça uğraşıp bu hale getirdim. Yaz döneminde inşallah bitecek. Burada ben de vakit geçireceğim. Çok ilgi görüyor. Gelenler beğeniyor. İsteyenlere kiralayabilirim. Herkesi bu muhteşem doğayı ziyaret etmeye bekleriz dedi.
'DİKKATİMİZİ ÇEKTİ'
Mençuna Şelalesine gelen Ali Genç
, ağaç gövdesinde yer alan evi gördüklerince şaşırdıklarını belirterek, Manzara denildiği kadar varmış, hayran kaldık. Bu kış gününde doğanın tadını çıkarıyor. Ama burada bir şey dikkatimizi çekti. O da ağaca yerleştirilen ev. Doğaya ve ağaçlara zarar vermeden ev yapmış. Ovadan geldiğimiz için tabi ki fotoğrafını da çektim. Böyle bir evde doğayla iç içe yaşamak isterdim diye konuştu. İstanbul
'dan gelen Cantürk Altun da, Arkadaşların tavsiyesi üzerine geldik. Geldiğimize de değdi. Ağaç gövdesinde evi muhteşem bulduk. Helal olsun, adam ağaca ev yapmış, çatısı var, her şeyi var. Keşke bu tür evde yaşama fırsatımız olsa. ifadelerinde bulundu.