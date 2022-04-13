Artweeks@Akaretler'i 110 bin kişi ziyaret etti - Son Dakika
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Artweeks@Akaretler'i 110 bin kişi ziyaret etti

13.04.2022 14:53
Artweeks@Akaretler'i 110 bin kişi ziyaret etti

Farklı disiplinlerden birçok eseri, sanatseverlerle buluşturan Artweeks@Akaretler'i, 110 bin kişi ziyaret etti.

Farklı disiplinlerden birçok eseri, sanatseverlerle buluşturan Artweeks@Akaretler'i, 110 bin kişi ziyaret etti.

Bilgili Holding'ten yapılan açıklamaya göre, yoğun ilgi gören etkinlik, 30 Mart-10 Nisan'da Akaretler Sıraevler'de gerçekleşti.

Altıncısı yapılan ve 100'den fazla sanatçı ağırlayan etkinlikte, 16 çağdaş sanat galerisi, 2 solo sergi ve 2 koleksiyoner seçkisi sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Etkinliğe katılan galeriler arasında, artSumer, Martch Art Project, Sanatorium, The Empire Project, Galeri Nev İstanbul, Anna Laudel, Pilevneli, Versus Art Project, ArtOn İstanbul, Pi Artworks, Merkur Galeri, Ferda Art Platform, Mixer Art Gallery, Mine Sanat Galerisi, Bilsart ve Öktem Aykut yer aldı.

Selman Bilal ve Şeli Elvaşvili'nin koleksiyonlarının da sergilendiği fuarda, Difo Art özel bir fotoğraf sergisi düzenlerken, Carny.io ise NFT sergisi hazırladı.

Yıldız Holding, sanatçı Şerife Bilgili Ercantürk'ün "Bağmana" isimli 4. kişisel sergisiyle etkinlikte yer aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bilgili Holding CEO'su Sinan Temo, etkinlikte galeriler ve koleksiyonerin eserlerinin yanı sıra solo sanatçıların sergileriyle atölye ve söyleşiler gerçekleştiğini belirterek, "Sanat tutkunları ve koleksiyonerlerin yanı sıra özellikle genç sanatçıların katılımı ve genç izleyicilerimizin sayıca yüksek olması bizleri ayrıca çok memnun etti. Birbirinden kıymetli sanatçıları ve sanatın en güzel örneklerini izleyicisiyle, 6.kez, ücretsiz bir şekilde buluşturmuş olmaktan dolayı çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.

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İstanbul, 30 Mart, Nisan, Nev, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Artweeks@Akaretler'i 110 bin kişi ziyaret etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Artweeks@Akaretler'i 110 bin kişi ziyaret etti - Son Dakika
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