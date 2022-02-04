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Asansör boşluğuna düşen inşaat işçisi ağır yaralandı - Son Dakika

Asansör boşluğuna düşen inşaat işçisi ağır yaralandı

04.02.2022 13:46
Asansör boşluğuna düşen inşaat işçisi ağır yaralandı

Samsun'un Bafra ilçesinde asansör boşluğuna düşen inşaat işçisi ağır yaralandı.

Samsun'un Bafra ilçesinde asansör boşluğuna düşen inşaat işçisi ağır yaralandı.

Olay, Altınyaprak Mahallesi Saatçiler Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inşaat işçisi Rafet Albayrak, 2 katta asansör boşluğunda bulunan kabloyu çekerken dengesini kaybederek boşluğa düştü. İşçiler tarafından 112'ye haber verildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan işçiyi düştüğü yerden itfaiyeye ekiplerinin de yardımıyla çıkartarak Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından hayati tehlike kaydıyla Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. İşçinin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme sürüyor. - SAMSUN

Asansör boşluğuna düşen inşaat işçisi ağır yaralandı

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Samsun, İnşaat, Bafra, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Asansör boşluğuna düşen inşaat işçisi ağır yaralandı - Son Dakika


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