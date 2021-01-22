Antalya'da "Asansörde yük taşımayın" uyarısı yapan gaziye baba oğuldan darp - Son Dakika

Antalya'da "Asansörde yük taşımayın" uyarısı yapan gaziye baba oğuldan darp

22.01.2021 16:23

Antalya'da komşusu olan baba oğlu asansörde tadilat malzemesi taşıdıkları gerekçesiyle uyaran ve ardından saldırıya uğrayan terör gazisi Gökhan Koç, taraflardan şikayetçi oldu.

Antalya'da komşusu olan baba oğlu asansörde tadilat malzemesi taşıdıkları gerekçesiyle uyaran ve ardından saldırıya uğrayan terör gazisi Gökhan Koç, taraflardan şikayetçi oldu. Ayakları ampute olan ve olayda yerde sürüklenip, parmağı, dişi kırılan gazi Koç, "Ben bu ayaklarımı vatan için verdiysem bana bu reva görülmemeli" dedi.

Kepez ilçesinde yaşayan evli gazi Gökhan Koç, 5 yıl önce piyade uzman çavuş olarak görev yaptığı Hakkari'nin Dağlıca bölgesindeki patlamada ağır yaralandı. GATA'da uzun süre tedavi gören Koç, iki ayağını kaybetti ve protez takıldı. Pınar Koç ile hayatını birleştiren Gökhan Koç, Kepez ilçesi Düdenbaşı Mahallesi 2310 Sokak'ta bir apartmanın 3. katına taşındı. Koç, geçtiğimiz salı günü asansörde tadilat yükü taşıyan karşı komşusu baba oğul L.Y. ve Z.Y.'ye, asansörde yük taşındığı zaman bozulduğunu ve yapımının uzun sürdüğünü, kendisi dairesine inip çıkmada zorluk yaşadığını söyledi. Uyarısının ardından otomobiline binerek giden Koç'un telefonunu Z.Y. aradı ve cihazı babası L.Y.'ye verdi. Baba L.Y. ise iddiaya göre gazi Koç'a, "Kafanı kırarım senin" dedi. Bu konuşmaları telefonun hoparlörü açık olduğu için yönetici M.E. de duydu. Konuşmanın ardından Gökhan Koç, apartmanın önüne gelirken, kendisini gören Z.Y., "Taşıdık da ne oldu asansörün de senin de" diyerek, ardından küfretti. Durumu hemen 112'ye bildiren Koç, görevliye, gazi ve engelli olduğunu söyledi. Bunun üzerine L.Y., Koç'a, "Gaziliğine mi güveniyorsun, yazık senin gibi gaziye, bana mı gazi oldun" dedi. Z.Y. ise Koç'a, "Tadilatı da durduracağım, senin burayı da yıktıracağım, sen de rahat oturamayacaksın" dedi. Tartışmanın olduğu yere gelen gazinin eşi Pınar Koç'u baba oğul çekiştirdi. Koç, eşine zarar verilmesin diye araya girdiğinde Z.Y. tarafından kapüşonu çekilerek yere düşürüldü. Ayakları protez olduğu için yere düşen Koç'un yüzüne Z.Y. dizi ile vururken, baba L.Y. de gazi Koç'u yerde sürükledi. Polisin olay yerine gelmesiyle daha fazla darp edilmekten kurtulan Gökhan Koç, sağlık raporu alarak baba oğul hakkında şikayette bulundu.

Dizleri yaralı, parmağının ve dişinin biri kırık olan Gökhan Koç, elinde olay anında kırılan gözlüğü ile adliyeye gelip savcılığa şikayette bulundu. Ardından koluna giren eşi Pınar Koç ile açıklama yapan Gökhan Koç'a gazi arkadaşları da destek verdi.

"YÜK TAŞIMA SORUNU"

Gazi Gökhan Koç, olayın geçtiğimiz salı günü yaşandığını hatırlatarak, "Asansörde yük taşıyorlardı. Yük taşınmaması gerektiğini, bozulunca yapımının uzun sürdüğünü söyledim. Protez kullandığımı ve asansör bozulunca 3. kattan inip çıkamadığımı söylediğim halde, yük taşıdılar. Asansörün kapanmasına neden oldular. Asıl olay buydu devamı geldi. Komşumun dairesinin tadilat molozlarını asansörden indirdiği sırada bozulmasın diye yönetici kapattı. Sonra telefonla görüştük. 'Molozları niye asansörden indirmiyorum, siz indirdiniz, biz sizin pisliğinizi temizledik biz de yaparız. Oraya gelirsen kafanı kırarım senin, biz de yaparız' dedi. Ardından kapıda bir karşılaştık. Z.Y., eşimi kolundan tutup tartaklayarak çekilmesini istedi. Daha sonra eşim, 'sen bana neden dokunuyorsun' dedi. Ben de aralarına girerek müdahale etmek istedim. Kıyafetimin kapüşonundan tutarak beni çekmesiyle ayaklarım protez olduğu için ayakta duramadım, yere kapaklandım. Yere düşmemle şahsın babası arkamdan sarıldı. Z.Y. de yüzüme diziyle vurup dişimi kırdı. Yerde sürüklendim" dedi.

GAZİLİĞİNE HAKARET

Durumu polise haber verdiğini anlatan Koç, "Öncesinde tartışmıştık. 112'ye telefonda, 'Gaziyim engelliyim, ekiplerin gelmesini istiyorum' dediğimde Z.Y. bana, 'Gaziliğine mi güveniyorsun, bana mı gazi oldun' diyerek hakaret edip tehditler savurdu. Polisler gelmese darp etmeye devam edeceklerdi. Polisler gelince beni bıraktılar" diye konuştu.

5 YIL ÖNCE GAZİ OLDU

5 yıl önce Hakkari Dağlıca'da patlama sonucunda iki ayağının ampute olduğunu kaydeden Gökhan Koç, "2 ayağımı kaybettim şimdi protez kullanıyorum. Konuyla ilgili bugün de savcılığa şikayette bulunduk. Şahitlerimiz var, ifadelerini verdiler. En kısa sürede sonuçlanmasını istiyorum. Gazilerin bu şekilde, engelli bir gazinin ayakların altına alınmasını istemiyorum. Ben bu ayaklarımızı vatan için verdiysem bana bu reva görülmemeli. Bu şekilde olmaması gerekir. O olayda gözlüğüm kırıldı, dişim kırıldı, sürüklediler dizlerim yara oldu, parmağım bandaja alındı. Bunları hak etmiyorum" ifadelerine yer verdi.

"GURURU AYAKLAR ALTINA ALINDI"

Gazi Gökhan Koç'un eşi Pınar Koç ise, "Önce eşimi tehdit edip, üzerine yürümüşlerdi. O görüntüleri savcılığa verdik. Biz eşimle kapıda konuşurken o kişinin geldiğini bile görmedim. Beni omzumdan çekerek tartakladı, 'çekil şuradan' dedi. 'İzinsiz bana dokunamazsın' dedim. Gökhan ise 'Eşime nasıl dokunursun' dedi. Onlarsa saldırmaya başladı. 'Sen nasıl gazi oldun senin gaziliğine yazıklar olsun, senin gaziliğine tüküreyim' dedi. Bir husumetimiz falan yok. Karşı komşumuz. Eşimin gururu ayaklar altına alındı. Eşimi sürüklediler. Kendi can güvenliğim yok, psikolojimiz bozuldu. Eşimin başına ne gelir bilemiyorum" ifadelerine yer verdi.

Öte yandan, baba oğlun gazi Koç'un üstüne yürüdüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

(İsa Akar-Akif Yılmaz/İHA)

Antalya'da Asansörde yük taşımayın uyarısı yapan gaziye baba oğuldan darp
Antalya'da Asansörde yük taşımayın uyarısı yapan gaziye baba oğuldan darp
Antalya'da Asansörde yük taşımayın uyarısı yapan gaziye baba oğuldan darp
Antalya'da Asansörde yük taşımayın uyarısı yapan gaziye baba oğuldan darp

Pınar Koç , Gazi Koç, Protez, Gazi, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Antalya'da 'Asansörde yük taşımayın' uyarısı yapan gaziye baba oğuldan darp - Son Dakika


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