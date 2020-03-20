ASAT'ın mobil hizmet aracı ilçelerde - Son Dakika
Son Dakika Güncel ASAT'ın mobil hizmet aracı ilçelerde - Son Dakika

ASAT'ın mobil hizmet aracı ilçelerde

6 saat önce

Antalya Büyükşehir Belediyesi, ASAT Mobil Hizmet Aracı ile ilçelerde merkeze uzak mahallelerde hizmeti vatandaşın ayağına götürüyor.

ASAT'ın mobil hizmet aracı ilçelerde, System.String[]

Antalya Büyükşehir Belediyesi, ASAT Mobil Hizmet Aracı ile ilçelerde merkeze uzak mahallelerde hizmeti vatandaşın ayağına götürüyor. Vatandaşlar ilçe merkezlerine gitmeden işlemlerini mobil hizmet aracıyla yapabilirken, araca gelemeyecek durumdaki yaşlı ve engelli vatandaşların işlemleri evlerine kadar giden personel tarafından gerçekleştiriliyor.


Abonelerine, işlemlerini internet üzerinden yapma tavsiyesinde bulunan ASAT, interneti olmayan merkeze uzak mahallelerdeki vatandaşlar için de Mobil Hizmet Aracı ile hizmet götürüyor. Vatandaşların işlemlerini ilçe merkezlerine gelmeden kolay ve hızlı gerçekleştirebilmelerine olanak sağlayan ASAT Mobil Hizmet Aracı uygulaması, mahalle mahalle dolaşıyor.


ASAT Mobil Hizmet Aracının son durağı Gazipaşa oldu. Gazipaşa ilçesinin Kırahmetler, Yakacık ve Macar mahallerinde yaşayan vatandaşlar mobil hizmetten yararlandılar. Vatandaşların abone güncelleme işlemleri ve fatura tahsilatları yapıldı. - ANTALYA

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Gazipaşa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 04:04 Kaynak: İHA

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