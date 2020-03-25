Asayiş Şube Müdürü Salın son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Asayiş Şube Müdürü Salın son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Asayiş Şube Müdürü Salın son yolculuğuna uğurlandı

6 saat önce

Geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Kayseri Emniyet Müdürlüğü'nde Asayiş Şube Müdürü olan 4. Sınıf Emniyet Müdürü İlkay Salın, son yolculuğuna uğurlandı.

Asayiş Şube Müdürü Salın son yolculuğuna uğurlandı, System.String[]

Geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Kayseri Emniyet Müdürlüğü'nde Asayiş Şube Müdürü olan 4. Sınıf Emniyet Müdürü İlkay Salın, son yolculuğuna uğurlandı.


Kayseri Emniyet Müdürlüğü'nde Asayiş Şube Müdürü olarak görev yapan 46 yaşındaki İlkay Salın'ın kullandığı 38 ABF 724 plakalı otomobil, refüje çıkarak kaza yaptı. Kazada ağır yaralanan İlkay Salın, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Salın, burada yapılan tüm tedavilere rağmen kurtarılamadı.


Asayiş Şube Müdürü İlkay Salın, Kayseri'de 1998 ve 2019 yılları arasında meydana gelen 20 faili meçhul cinayeti, kurduğu özel ekiple birlikte çalışarak çözmesiyle dikkat çekti. Asayiş Şube Müdürü İlkay Salın'ın kurduğu özel ekip, 35 bin TL'sini kaybettiren ortağını öldüren Abdullah T.'nin yakalanması, Türkiye'nin ilk seri katili Hamdi Kayapınar'ın cezaevinden çıktıktan sonra 7. cinayeti işlemesi ve yakalanması, 12 yıl önce baldızını öldüren eniştenin yakalanması, 69 yaşındaki kadını altınları için öldürüp 30 metre derinlikteki kuyuya atan zanlıların yakalanması, sevgilisini öldürüp elektrikli testereyle 8 parçaya bölen kadının yakalanması, 2015 yılında kaybolan Betül Türkmen'in öldürülmüş olarak bulunması, 2015 yılında kaybolan Suriye uyruklu kadını öldüren zanlıların yakalanması, kaza yapan otomobilde bulunan şahsın av tüfeğiyle öldürüldüğünün tespit edilmesi ve zanlısının bulunması, 2012 yılında öldürüldükten sonra su kanalına atılan İbrahim Doğan'ın zanlının yakalanması, 1998 yılında elektrik kablosuyla öldürülen kadının katil zanlısı olan eşinin yakalanması, 2018 yılında kayıp başvurusu 3 çocuk annesi Fatma Birgül'ü yakarak öldürülmesi olayının failinin bulunması 3 kişiyi öldüren ve 'kungfucu katil' olarak bilinen Orhan Gökçek'in yakalanması gibi bir çok faili meçhul cinayetin aydınlatılmasını sağlamıştı.


Faili meçhul cinayet kafatasındaki çürük dişten çözülmüştü


Asayiş Şube Müdürü İlkay Salın'ın kurduğu özel ekip; 25 Mart 2015 tarihinde Tavlasun Mahallesi Dere içerisinde bulunan kafatasını araştırmış, diş hastanelerinde tedavi olan yaklaşık bin kişinin çene yapısı incelendikten sonra yapılan diş tedavisiyle cesedin kayıp müracaatı olan İlhami Temizer'e (43) ait olduğunu belirlemişti. Çalışmalarda Temizer'in katil zanlısı da yakalanarak adalete teslim edilmişti. Çözülen sır cinayetler, günlerce ülkede gündem olmuş ve üzerinde programlar yapılmıştı.


Emniyet Müdürlüğünde tören düzenlendi


Salın için Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'nde tören düzenlendi. Törene, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, ailesi ve meslektaşları katıldı. Törene katılanlara koronavirüs önlemleri kapsamında maske ve dezenfektan dağıtıldı. Salın'ın özgeçmişinin okunmasının ardından Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi. 4. Sınıf Emniyet Müdürü İlkay Salın, Kocasinan ilçesine bağlı Düver mahallesinde toprağa verilecek. - KAYSERİ

Emniyet Müdürlüğü, Kayseri, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 11:26 Kaynak: İHA

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