ASEAN, Myanmar Seçimlerini Kabul Etmiyor

KUALA Malezya, geçen yıl Güneydoğu Asya Uluslar Birliği'ne (ASEAN) dönem başkanlığı yaptığı sırada üye ülkelerin Myanmar'daki seçimlere gözlemci göndermeme kararı verdiğini, bu nedenle Birliğin şu an devam eden seçimleri kabul etmeyeceğini duyurdu.

Malezya Dışişleri Bakanı Mohamad Hasan, parlamentoda yaptığı konuşmada, Myanmar'da 28 Aralık'ta başlayan seçim sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Geçen yıl Malezya'nın ASEAN dönem başkanlığı sırasında Myanmar'daki seçimler için gözlemci gönderilmesini değerlendirdiklerini aktaran Mohamad, Ekim 2025'te düzenlenen liderler zirvesinde bu planın reddedildiğini belirtti.

Mohamad, "Gözlemci göndermedik ve dolayısıyla seçimleri de onaylamıyoruz." dedi.

Liderler nezdinde alınan bu kararda, güvenilir bir seçim ortamı için gerekli koşulların sağlanmamasının etkili olduğunu ifade eden Mohamad, bazı üye ülkelerin kendi gözlemcilerini göndermeye karar verdiğini kaydetti.

Mohamad, ASEAN'ın seçimlerin aşamalar halinde veya belirli adayları dışlayan kısıtlayıcı koşullar altında değil, kapsamlı ve özgür katılımla yapılması gerektiğini vurguladığını söyledi.

Myanmar'da 2021'deki askeri darbenin ardından ilk kez düzenlenen genel seçimler, ordu destekli Birlik İçin Dayanışma ve Kalkınma Partisi'nin (USDP) birçok seçim bölgesinde rakipsiz yarışacağına yönelik eleştirilerin ve ülkede süregelen şiddet olaylarının gölgesinde devam ediyor.

Seçimlerin ilk aşaması, USDP'nin önde bitirdiği iddiasıyla tamamlanmış, 11 Ocak'ta ikinci aşamaya geçilmişti. Seçimin sonuçlarının, 25 Ocak'ta başlayacak son aşamanın tamamlanmasının ardından belli olması bekleniyor.