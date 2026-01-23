ASELSAN'dan Yeni SMASH Gelişmeleri - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

ASELSAN'dan Yeni SMASH Gelişmeleri

23.01.2026 12:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ASELSAN, SMASH uzaktan komutalı silah sistemine yeni yetenekler ekleyerek deniz güvenliğini artırıyor.

ASELSAN, deniz platformlarına güç katan, dünya denizlerinde rüştünü ispatlayan SMASH (MUHAFIZ) Uzaktan Komutalı Stabilize Silah Sistemi ürün ailesine yeni yetenekler kazandırıyor.

Türkiye'de MUHAFIZ ismiyle bilinen SMASH ürün ailesi, 30 mm (SMASH 200/30), 25 mm (SMASH 200/25) ve 12,7 mm (SMASH 200/12,7) gibi farklı kalibre seçeneklerinden oluşan, uzaktan komutalı ve yüksek hassasiyetli stabilize silah sistemleri olarak geliştirilip kullanıma sunuldu.

Sistem, taretin üzerinde yer alan ve silahtan bağımsız hareket edebilen hassas stabilize yönlendirici sayesinde, zorlu ve değişken deniz koşullarında ve platform hareket halindeyken bile nişan hattını hedef üzerinde sabit tutabiliyor.

Asimetrik tehditler, terör ve kaçakçılıkla mücadele, kıyı koruma ve hava savunma görevlerini kapsayacak şekilde geniş bir kullanım konseptine sahip sistemler, savaş gemileri, sahil güvenlik botları ve insansız deniz araçları gibi farklı platformlara kolayca entegre edilebiliyor.

Nişancının silahı kontrol birimi aracılığıyla güvenli bir bölmeden kumanda etmesini sağlayan sistem, karşı ateşe ve olumsuz hava koşullarına maruz kalmayı engelliyor. Otomatik balistik uygulama ve gelişmiş hedef takip algoritmaları sayesinde sistem, duran ve hareketli hedeflere karşı yüksek ilk atımda vuruş performansı sunuyor. Entegre termal kamera, TV kamera ve lazer mesafe ölçer cihazları ile zorlu hava ve görüş koşullarında hedef tespiti ve teşhisi yapılabilmesini sağlıyor.

SMASH ürün ailesiyle ilgili son dönemde hem operasyonel hem de uluslararası alanda önemli başarılar kaydedildi.

Dünyanın elektronik harp kabiliyetine sahip ilk insansız su üstü aracı olan MARLİN SİDA'ya entegre edilen SMASH sistemleri ile başarılı atış testleri yapıldı.

Filipinler, Endonezya ve Malezya'nın aralarında bulunduğu ihracatlara Avrupa coğrafyasına yönelik satışların eklenmesiyle ihracat yapılan ülke sayısı 17'ye ulaştı.

Yeni ihtiyaçlar, gelişen teknolojiler yetenekleri artıracak

ASELSAN, ???????uzaktan komutalı silah sistemlerinin tedarik, üretim ve entegrasyon faaliyetlerini ASELSAN Konya bünyesinde teknolojik derinlik kazanarak sürdürüyor.

Yeni nesil SMASH ürün ailesi için de çalışmalar yürüten ASELSAN, operasyonel ihtiyaçlar ve değişen küresel trendleri dikkate alarak sistemlere ilave yetenekler kazandırmayı değerlendiriyor.

Bu kapsamda, yapay zeka destekli otonom sistemler ile karar destek mekanizmalarının güçlendirilmesi ve insan-makine etkileşiminin en üst seviyeye çıkarılması planlanıyor.

Görüntü işleme teknolojileriyle su üstü ve hava hedeflerinin (özellikle kamikaze insansız hava ve deniz araçları) otomatik olarak tanımlanması ve önceliklendirilmesi, bu konuda var olan yeteneklerin artırılması hedefleniyor.

Daha uzun menzilli ve yüksek hassasiyete sahip görüş sistemleri ile asimetrik tehditlerin çok daha uzak mesafelerden etkisiz hale getirilmesi amaçlanıyor.

Akıllı mühimmat kullanımıyla dron sürülerine karşı daha etkin koruma, birden fazla SMASH sisteminin birbiriyle haberleşerek ortak bir savunma hattı oluşturması, düşük silüet ve hafifletilmiş taret ile daha küçük insansız deniz araçlarına entegrasyon konuları üzerinde duruluyor.

Kaynak: AA

Denizcilik, Teknoloji, Güvenlik, Aselsan, İhracat, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ASELSAN'dan Yeni SMASH Gelişmeleri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türk bayrağına bir saygısızlık daha Bedeli ödetiliyor Türk bayrağına bir saygısızlık daha! Bedeli ödetiliyor
Öldürülen kız kardeşlerin cinayet şüphelisi, cezaevinde canına kıydı Öldürülen kız kardeşlerin cinayet şüphelisi, cezaevinde canına kıydı
Batman’da terör propagandası: 1 kişi gözaltına alındı Batman'da terör propagandası: 1 kişi gözaltına alındı
Yener İnce’den Wilfried Singo yalanlaması Yener İnce'den Wilfried Singo yalanlaması
Kuşadası sele teslim Sokaklar göle döndü, araçlar böyle sürüklendi Kuşadası sele teslim! Sokaklar göle döndü, araçlar böyle sürüklendi
Görüntü Türkiye’den Videoyu izleyenler ’’Bunlar nasıl çocuk’’ demeden edemiyor Görüntü Türkiye'den! Videoyu izleyenler ''Bunlar nasıl çocuk?'' demeden edemiyor

12:21
DEM’lilerin saç örme akımına ünlü oyuncu da dahil oldu
DEM'lilerin saç örme akımına ünlü oyuncu da dahil oldu
11:56
Fenerbahçe’den Aston Villa yenilgisini unutturacak transfer
Fenerbahçe'den Aston Villa yenilgisini unutturacak transfer
11:49
İstanbul ve Ankara’da iki ürünün fiyatı sabitlendi: İşte ucuza satacak marketler
İstanbul ve Ankara'da iki ürünün fiyatı sabitlendi: İşte ucuza satacak marketler
11:27
Girdiği işletmenin üst katına çıkan belediye başkanı gördüklerine inanamadı: Hemen mühürleyin
Girdiği işletmenin üst katına çıkan belediye başkanı gördüklerine inanamadı: Hemen mühürleyin
11:12
Davos Zirvesi’ne devlet başkanının giydiği ayakkabı damga vurdu
Davos Zirvesi'ne devlet başkanının giydiği ayakkabı damga vurdu
11:08
Eleştiriler sonrası Bakan Şimşek’ten yeni hamle Emeklilere 10 bin lira ek maaş
Eleştiriler sonrası Bakan Şimşek'ten yeni hamle! Emeklilere 10 bin lira ek maaş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2026 12:50:18. #7.11#
SON DAKİKA: ASELSAN'dan Yeni SMASH Gelişmeleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.