ASELSAN GÖKDENİZ Testleri Başarıyla Tamamlandı - Son Dakika
ASELSAN GÖKDENİZ Testleri Başarıyla Tamamlandı

09.01.2026 15:49
Savunma Sanayii Başkanı Görgün, TCG İSTANBUL'daki GÖKDENİZ testlerinin başarıyla gerçekleştiğini duyurdu.

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, ASELSAN GÖKDENİZ'in TCG İSTANBUL üzerinde icra edilen atışlı test faaliyetini başarıyla tamamladığını açıkladı.

Görgün, sosyal medya hesabından atışlı test faaliyetine ait görüntüleri paylaşarak, "Deniz hava savunmamızda yeni bir dönem başlıyor. Savaş gemilerimizi hava tehditlerine karşı koruyan ASELSAN GÖKDENİZ, TCG İSTANBUL üzerinde icra edilen atışlı test faaliyetini başarıyla tamamladı" ifadelerini kullandı.

GÖKDENİZ'in hava savunma kabiliyetini üst seviyeye taşıdığını aktaran Görgün, şu ifadeleri kullandı:

"35 mm parçacıklı ASELSAN ATOM mühimmatı ile, Anti-gemi füzelerine karşı yüksek etkinlik sağlayan, denize yakın uçan sea-skimming tehdit senaryolarına karşı kanıtlanmış koruma sunan GÖKDENİZ, deniz platformlarımızın hava savunma kabiliyetini üst seviyeye taşıyor. Deniz Kuvvetlerimize ait farklı platformlarda görev yapan, üç farklı ülkenin envanterinde yer alan bu özgün sistem, Mavi Vatan'da caydırıcılığımızı ve güvenliğimizi güçlendirmeye devam ediyor. Bu önemli başarıda emeği geçen ASELSAN başta olmak üzere, savunma sanayiimizin tüm paydaşlarını ve sektörde alın teri döken tüm çalışma arkadaşlarımızı gönülden tebrik ediyorum." - ANKARA

Kaynak: İHA

Aselsan, Savunma, Yerel, Son Dakika

