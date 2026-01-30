ASELSAN İhracatta Rekor Kırdı - Son Dakika
ASELSAN İhracatta Rekor Kırdı

ASELSAN İhracatta Rekor Kırdı
30.01.2026 17:59
ASELSAN, 58 ülke ile 2 milyar dolarlık yeni sözleşme imzaladı, ihracat yaptığı ülke sayısını 95'e çıkardı.

ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, "58 ülke ile 2 milyar doların üzerinde yeni ihracat sözleşmesi, 16 ürünümüz için ilk ihracat sözleşmesi, 3 yeni ülke ile de ilk kez ihracat sözleşmesi imzaladık. İhracat yaptığımız ülke sayısını 95'e yükselttik" dedi.

ASELSAN Genel Müdürü Akyol, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Milletimizin göz bebeği ASELSAN, her yıl büyüyen ihracat gücüyle yalnızca teknolojisini değil, Türkiye'ye duyulan güveni de dünyaya taşıyor. 58 ülke ile 2 milyar doların üzerinde yeni ihracat sözleşmesi, 16 ürünümüz için ilk ihracat sözleşmesi, 3 yeni ülke ile de ilk kez ihracat sözleşmesi imzaladık. İhracat yaptığımız ülke sayısını 95'e yükselttik. Hava savunma, radar, elektronik harp, güdümlü mühimmat ve haberleşme gibi doğrudan ihracatlarımızın yanında; uçak, SİHA, gemi ve kara platformlarına sunduğumuz sistemlerle de ihracatta büyümeye devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: DHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
