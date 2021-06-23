Asfalt çalışmalarını yerinde inceledi - Son Dakika

Başkan Yalçınkaya "Bu çalışma inşallah çok büyük bir rahatlama sağlayacak" dedi.

Kırsal mahallelerde başlatılan asfaltlama atağı ile Kayalık, Yukarı Deren, Aşağı Deren, Fatmakuyu, Gülveren ve Zorlu kırsal mahallelerinde 12 km.lik grup yolu asfalt ile buluştu. Başkan Yalçınkaya beraberinde Başkan Yardımcıları Navi Çokan, Halef Karataş, Kırsal Hizmetler Sorumlusu İbrahim Guda, Belediye Meclis Üyesi Reşat Kızmaz, Kayalık Mahalle Muhtarı Hamza Başboğan ve Orta Deren Mahalle Muhtarı Ali Bulut ile çalışmaları yerinde inceledi ve yolun hizmete açıldığını müjdeledi.

Asfaltlama ile ulaşımda büyük bir rahatlama sağlanacağını belirten Başkan Yalçınkaya " Akçakale'nin bu yıl yaptığımız en uzun asfalt çalışması. Bu çalışma inşallah çok büyük bir rahatlama sağlayacak. Kışın çok büyük eziyet çektiler. Bu yıl son eziyetleri olacak. Bu uğurda emeği geçen Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeynel Abidin Beyazgül, Milletvekilimiz Ahmet Akay, Akçakale ekibi olarak belediye başkan yardımcılarımız, encümenlerimiz, muhtarlarımız hepimiz bu gayretle burada çalışıyoruz" dedi ve çalışmaların hayırlı olmasını diledi.

"Yol medeniyettir" diyen Meclis Üyesi Kızmaz ise emeği geçenlere şu sözlerle teşekkür etti:

"Yolun tamamını bitirdik. Hizmete açılması ve katkılarında dolayı başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeynel Abidin Beyazgül bölge vekilimize Başkan Yalçınkaya'ya tüm emeği geçenlere köylüm, milletim adına teşekkür ediyorum. Yol medeniyettir. Devamını diliyorum. "

Başkan Yalçınkaya mahalle sakinleriyle de görüşüp bölgeden ayrıldı.